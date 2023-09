En strid om en forretning på Christiania har nu ført til, at den ene grundlægger bag det populære tøjmærke Alis har kastet sig ud i civilt søgsmål imod 'Fristaden'.

Sagen har været behandlet ved Københavns Byret, og det er planen, at der afsiges kendelse 3. oktober.

Det er Isabelle Hammerich, der har sagsøgt Christiania, fordi hun vil beholde kontrollen over den lille bygning, der huser forretningen, hvor der sælges tøj.

Mens sagen kører, ønsker man på Christiania ikke at kommentere sagen.

Den juridiske strid knytter sig til både tøjmærket Alis, der er populært i især skatermiljøet og så omtalte forretning. Selvom at tøjmærket har været populært, så har firmaet bag tøjmærket gået knapt så godt.

Flere gange er firmaet gået konkurs, og derfor har Isabelle Hammerich søgt hjælp hos investorer uden for Christiania.

Det er foregået uden, at Christiania er blevet informeret, viser research.

Og derfor har Christiania opsagt Isabelle Hammerichs brugsret til tøjbutikken, der ligger lige ved hovedindgangen til Christiania. Her mener man, at tøjfirmaet og forretningen hænger sammen, fordi det var det, den oprindelige aftale gik ud på.

For Christiania handler det dog om mere end blot brugsretten til en butik, erfarer B.T. Her betragtes det som en principiel sag. Blandt andet fordi, at Christiania ligger underdrejet på grund af det kriminelle miljø, der driver det ulovlige hashmarked i Pusher Street.

Det første søgsmål

Hvis Christiania taber sagen, frygter man, at det kan medføre, at rockere og bandemedlemmer kan skaffe sig yderligere magt og snige sig ind i fristadens lovlige forretningsdrift ad bagvejen.

Samtidig er søgsmålet det første af sin slags, hvor Christiania er blevet slæbt i retten på grund af opsigelse af brugsret til en forretning.

Forløbet omkring både firmaet og tøjbutikken har haft mange bump på vejen. Mange af dem uden, at Christiania er blevet oplyst om forholdene, hvor det reelt set var en investor udefra, der ejede størstedelen af Alis.

Derfor opsagde Christiania i maj 2022 brugsretten, fordi man mente, at det, der foregik, var en underminering af det interne system.

Under retssagen har Isabelle Hammerich forklaret:

»Det sidste, jeg vil, er at lægge sag an mod Christiania. Jeg føler, at det er at lægge sag an mod mig selv. Men der har været lukkede døre overalt. De har ikke været til at tale med. Fuldt presset og med ryggen mod muren anlægger jeg denne sag.«

Blev fyret

Alis er en sammenskrivning af Albert og Isabelle – de to grundlæggere. Men den anden grundlægger, Albert Hatchwell Nielsen, blev fyret fra forretningen, forklarede han ved retssagen.

Han blev ikke fyret af Isabelle Hammerich direkte. I stedet var det investoren, der overbragte ham beskeden om, at han ikke længere var del forretningen.

På det tidspunkt havde investoren overtaget 70 procent af forretningen, mens de to grundlæggere hver stod med 15 procent.

Efter, at Albert Nielsen blev fyret, er klistermærker med denne påskrift dukket op. Foto: Anthon Unger/Ritzau Scanpix

Efter, at Albert Nielsen var røget ud, blev affæren kendt på resten af Christiania, hvor de fleste valgte side til fordel for Albert Nielsen. Det er kommet frem under retssagen.

Både Isabelle Hammerich og Albert Nielsen har under retssagen forklaret, at det medførte, at forretningen blev udsat for chikane, der udmøntede sig i blandt andet spytklatter og graffiti.

Albert Nielsen ønsker ikke at kommentere sagen.

Butikken blev bombet

Butikken har også været udsat for mere voldsomme ting, der næppe knytter sig til chikanen og som i stedet peger i retning af organiseret kriminalitet.

To gange i februar 2019 blev forretningen udsat for bombeattentater. Det skete henholdsvis 13. og 18. februar, hvor butikken led skade, og blandt andet ruder knust ved detonationerne.

Detonationer var to ud af flere, der ramte København i første halvdel af 2019, hvor der blev anvendt samme type svenske sprængstof, der trækker tråde til bandemiljøet på Nørrebro.

De to detonationer ved Alis-forretningen er fortsat uopklarede.

B.T. har kontaktet Isabelle Hammerichs advokat, men her er man ikke vendt tilbage.

