Et stort rykind af især unge mennesker er blevet for meget for fristaden i København.

Alt for mange gæster de seneste dage har fået Fristaden Christiania til at lukke for besøgende fra lørdag klokken 12.

Beslutningen er truffet på et fællesmøde fredag, oplyser Hulda Mader, der er talsperson for Christiania.

Skilte vil ikke være tilstrækkeligt til at få folk til at holde sig væk, oplyser hun.

- Vi lukker helt af med hegn og med vagter, siger Hulda Mader.

- Der er alt for mange gæster, og de sætter sig alle vegne, tilføjer hun.

Især er der efter lukningen af skoler og gymnasier i forbindelse med coronakrisen dukket mange unge op i området. Og det er helt tydeligt, at de keder sig.

Lukningen får også konsekvenser for hashhandlen i Pusher Street.

På fællesmødet sent fredag er der ikke sat en slutdato på indgrebet mod den fri adgang. Lukningen sker på ubestemt tid.

/ritzau/