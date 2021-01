Politiets opholdsforbud på en del af Christiania har fået christianitterne til at lukke hovedindgange af.

Christiania har valgt at lukke sine tre hovedindgange med hegn.

Det sker en uge inde i et opholdsforbud, som foreløbigt varer til og med 20. januar. Det oplyser Christiania på sin facebookside.

- Grundet opholdsforbuddet i Pusherstreet er der opstået en scene på Christiania, der er uholdbar. Derfor har vi endnu engang som fællesskab set os nødsaget til at lukke de tre hovedindgange på Christiania af med hegn, skriver staden.

Opholdsforbuddet, som politiet har udstedt for at mindske spredningen af coronavirus, gælder kun en del af Christiania - Pusher Street og Green Light District - og gør det ulovligt at tage ophold i området.

Det har dog betydet, at handlen med hash, som normalt har foregået i Pusher Street, har spredt sig til andre steder på Christiania.

- Det har medført en uheldig situation på Christiania. Før havde vi hashhandel samlet på et sted. Nu blev det sådan, at man ikke kunne undgå det. Det var ikke særlig behageligt. Derfor har vi besluttet at lukke Christiania, siger christianit Hulda Mader.

Hun kan ikke sige, hvornår Christiania vil blive åbnet igen.

Politiinspektør Tommy Laursen fra Københavns Politi fortæller, at det ind til videre er forløbet upåklageligt i forhold til opholdsforbuddet. Men hans fornemmelse er også, at handlen med hash er rykket til andre områder på Christiania.

- Det har vi i hvert fald konstateret. Vi har også i perioden med opholdsforbuddet anholdt, sigtet og fængslet flere for hashhandel. Så det er ikke sådan, at hashhandlen er stoppet med det her.

- Men det var heller ikke målet. Målet var at lave en opholdsforbudszone i forhold til covid-19 og den britiske mutant, som vi har en hvis frygt for, kan eskalere i området, siger han.

Politiinspektøren fortæller, at politiet efter indhegningen nu især vil være til stede i Christianias randområde.

- Det betyder, at vi vil være massivt til stede i randområdet, og vi vil lejlighedsvist være til stede i opholdszonen, fordi man stadig godt kunne komme ind, siger Tommy Laursen.

Politiets opholdsforbud gælder i tidsrummet 10 til 24. Almindelig færden som gå- og løbeture samt hundeluftning er i orden, men det er ulovligt at tage ophold og kan koste en bøde på 2500 kroner.

Forbuddet trådte i kraft 7. januar og løber foreløbigt til 20. januar.

/ritzau/