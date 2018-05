Adgangen til Pusher Street blev tirsdag blokeret af christianitterne selv. 'Vi åbner til en mere hyggelig gade', lyder det på de skilte, der er sat op på de to meter høje filtklædte hegn, som spærrer for udsyn og passage gennem den populære gade.

»Ved du, hvor jeg kan købe noget hash?«

Mange gik forgæves, da de tirsdag formiddag besøgte Fristaden i håb om at kunne købe hash på Pusher Street. Ved hovedindgangen til Pusher Street blev de nemlig mødt af et stort hegn, der var iklædt sort filt, så det ikke var muligt at se, hvad der foregik bag.

Det samme gjorde de ved de andre godt syv indgange, der er til Pusher Street,.

»Det må du finde et andet sted. Prøv uden for Christiania eller oppe på volden,« lød svaret fra en af de christianitter, der var sat til at holde vagt ved en smal indgang til Pusher Street, hvor kun Fristadens egne beboer fik lov at passere.

Selv har Christiania tirsdag eftermiddag ikke ville sætte ord på, hvorfor man har valgt at lukke ned for Pusher Street, men Københavns Politi har meddelt, at man følger situationen på Christiania tæt og er til rådighed, 'så christianitterne får mulighed for at gennemføre deres lukningsplan.'

»Det er et initiativ, som vi hilser meget velkommen, og vi vil understøtte og hjælpe så godt, som vi kan, og så håber vi på, at der vil tale om en varig lukning af hashsalget,« siger vicepolitiinspektør hos Københavns Politi Lars-Ole Karlsen til BT.

Ifølge BTs oplysninger er man på Christiania træt af det fortsat stigende hashsalg på gaden, der bliver kontrolleret af udefrakommende og ikke Christianitterne selv. Derfor vil Pusher Street være lukket de næste par dage, hvorefter christianitterne vil åbne op for en 'mere hyggelige gade' og forsøge at få bedre kontrol over hashsalget.

I de første fem måneder har Københavns Politi ifølge Berlingske gennemført godt 100 aktioner mod Pusher Street, og de mange aktioner har ført til, at 50 personer med relation til hashhandlen er blevet varetægtsfængslet. Kun tre af de varetægtsfængslede har ifølge Berlingske haft adresse på Christiania.

I september 2016 vakte det stor opmærksomhed, da christianitterne selv ryddede hashboderne. Aktionen kom efter, at en betjent var blevet forsøgt dræbt, da han ville at stoppe en person, der angiveligt havde tilknytning til hashsalget.

Men efter ganske få måneder rykkede hashsælgerne igen ind på Pusher Street og godt et år efter vurderede christianitterne, at handlen var tilbage på et 'normalt' niveau. I dag vurderer Københavns Politi ifølge Berlingske, at der er mellem 40 og 45 boder på og omkring Pusher Street.