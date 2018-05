København. Fonden Fristaden Christiania har torsdag holdt møde med Københavns Politi om den nuværende situation på Christiania.

Det gik ud på at blive enige om, hvordan parterne kan samarbejde om at mindske kriminaliteten i fremtiden.

Det fortæller Knud Foldschack, formand for Fonden Fristaden Christiania.

- Vi snakkede om de punkter, hvor vi måske i fællesskab kan hjælpe efter det nødråb, der er kommet fra Christiania.

Christianitterne besluttede på et internt møde tirsdag aften at "sætte Pusher Street på pause".

Beslutningen er truffet på baggrund af en udvikling omkring hashgaden, som ifølge christianitterne ikke er til fristadens bedste.

Torsdagens møde mellem Fonden Fristaden Christiania og Anne Tønnes, politidirektør i Københavns Politi, foregik i god ro og orden.

Men parterne blev dog ikke enige om konkrete initiativer. Hos Københavns Politi ønsker man ikke at stille op til interview, men bemærker blot til Ritzau, at "det var godt og konstruktivt".

- Men det er en start. Vi foreslog jævnlige møder med politiet, men vi er jo godt klar over, at både vi og dem er gidsler i hele det her. De eneste, der kan ændre noget i den lange bane, er politikerne, siger Knud Foldschack.

Han håber, at Folketinget snart indser, at en legalisering af hash er nøglen til at løse den omkring 40 år lange konflikt mellem politiet og christianitterne.

Ifølge Berlingske er forventningen, at Pusher Street genåbner fredag.

- Det har jeg ingen kommentarer til, siger Knud Foldschack.

