Et traditionsrigt cykelløb i det idylliske landskab i Nordsjælland fik lørdag formiddag tilsyneladende kæden til at springe af for den temperamentsfulde rigmand og hofjægermester Christian Kjær.

Ganske tæt på sin herskabelige landejendom Sandbjerggård syd for Hørsholm ville han ifølge B.T.s oplysninger ikke respektere de trafikale anvisninger, som frivillige officials fra arrangøren Lyngby Cycle Club forsøgte at håndhæve af hensyn til sikkerheden for deltagerne i årets udgave af Sorgenfriløbet, der blev kørt på en 11 km rundstrækning omkring den nordsjællandske rigmands bopæl.

På den smalle Gøngehusvej nægtede Christian Kjær angiveligt at respektere anvisningerne fra løbets trafikofficials.

Da to af dem stillede sig ud foran rigmandens bil, blev de med lav fart påkørt af rigmandens blå Tesla - dog uden at komme til skade.

I første omgang vakte episoden blot vrede blandt arrangørerne, men mandag morgen indløb der en formel anmeldelse af 75-årige Christian Kjærs optræden til Nordsjællands Politi, som nu er ved at efterforske de konkrete omstændigheder.

B.T. forsøgte mandag formiddag at få Christian Kjærs udlægning af sagen og blev i første omgang mødt af en engelsktalende, kvindelig telefonpasser, der to gange spurgte om journalistens navn, inden det lykkedes at få hofjægermesteren himself i røret.

Her nåede Christian Kjær dog kun at sige »Javel« til B.T.s indledende præsentation, inden han udbrød: »Jamen, det var netop det, jeg spurgte om - I did'nt want to speak to any journalists,« hvorefter forbindelsen blev afbrudt.

Hos Nordsjællands Politi bekræfter pressemedarbejder Henriette Døssing, at ordensmagten nu har fået en anmeldelse om hændelsen:

»Vi har mandag morgen fået en henvendelse om, at en bilist i forbindelse med et cykelløb arrangeret af Lyngby Cycle Club lørdag formiddag på Gøngehusvej ikke har efterkommet de tilstedeværende officials anvisninger,« siger hun og fortsætter:

»I den forbindelse skulle en official være blevet ramt af bilistens bil - så vidt jeg har forstået dog uden at være kommet alvorligt til skade.«

»Vores efterforskere har nu kontakt til de involverede officials for at få klarlagt hændelsesforløbet og finde ud af, om der har været tale om en strafbar handling. Det er meget tidligt i sagen, så jeg kan ikke give det helt store overblik over, hvad der foreløbig er sket efterforskningsmæssigt,« tilføjer hun.

Om politiets efterforskere også allerede har været i kontakt med den pågældende bilist, ser Henriette Døssing sig ikke i stand til at oplyse.

»Vi har som sagt først fået anmeldelsen mandag morgen, så jeg tør ikke kloge mig på, hvor langt vi er nået på nuværende tidspunkt, og jeg vil ikke gisne om, hvad udfaldet kan ende med at blive.«

Pressemedarbejderen fra Nordsjællands Politi oplyser, at trafikanter i forbindelse med et cykelløb skal respektere anvisninger fra løbets officials på samme måde, som hvis der havde været tale om politifolk.

»De har en myndighed, så man som borger skal efterkomme deres anvisninger, og derfor er det også alvorligt, hvis man ikke vil gøre det, for det skal man sådan set,« understreger hun.

Og det gælder også, uanset om man bor lige i nærheden og mener at kende vejforholdene rigtig godt?

»En anvisning er jo en anvisning, uanset hvor man kommer fra, og hvor man skal hen,« svarer pressemedarbejderen.

Et øjenvidne fortæller til B.T., at rigmanden ved episoden også kørte ind over en række med orange afspærringskegler.

»En af keglerne satte sig i klemme på venstre side af hans blå Tesla, så den skrabede mod asfalten, da han kørte fra stedet,« siger vidnet.



Hos Lyngby Cycle Club oplyser formand Christian Ammitsøe til B.T., at Gøngehusvej på det pågældende sted var blevet midlertidigt ensrettet, fordi cykelrytterne på stedet kører ned ad bakke og kan nå op på hastigheder på over 50 km/t.

»Når vi holder cykelløb, skal vi jo sørge for, at det kan blive afviklet forsvarligt - blandt andet ved at styre trafikken, der i lørdags nogle steder blev ensrettet. Blandt andet på Gøngehusvej, der er forholdsvis smal. Der kunne vi ikke have modkørende trafik, og hvis anvisningerne fra løbets officials ikke bliver fulgt, kan det gå ud over sikkerheden.«

»Jeg befandt mig selv i målområdet under løbet og overværede ikke den pågældende episode. Vi hører indirekte lidt om det under løbet, og efterfølgende talte jeg med en af de berørte officials og understregede, at hvis der skulle komme en politisag, så skulle en eventuel anmeldelse komme fra ham som forurettet. Det kunne vi som arrangører ikke påtage os. Og nu er jeg så blevet ringet op af politiet, der har udbedt sig forskellige oplysninger,« tilføjer formanden for den arrangerende cykelklub.