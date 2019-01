Den 75-årige Christian Kjær benægter kategorisk, at han med sin luksuriøse Tesla begik vold mod en trafikofficial under et cykelløb i august.

»Jeg er blevet slået. Men jeg har bare ikke anmeldt det til politiet, fordi de var to mod en. Det var i virkeligheden dem, der har begået vold mod mig,« forklarer den nordsjællandske advokat og hofjægermester til B.T.

Det sker efter, at Nordsjællands Politi nu har tiltalt Christian Kjær for overtrædelse af både straffeloven og færdselsloven. Derfor vil anklagemyndigheden kræve, at Christian Kjær idømmes både fængsel, bøde og frakendelse af kørekortet, når straffesagen om kort tid kommer for en domsmandsret ved Retten i Lyngby.

Ifølge kammerherre Kjær var der tværtimod tale om, at han blev udsat for vold under episoden med to trafikofficials i neongule veste nær bopælen på Sandbjerggård ved Hørsholm, hvor Christian Kjær var på vej hjem fra bageren i sin blå Tesla X 100 D med 525 hestekræfter.

»Han puttede hånden ind (gennem bilruden, red.) med sin stav, og så slog han mig i øjet. Da jeg tog hånden op, slog han også på den, og så kørte jeg. Hvad anledningen var, ved jeg ikke. Han blev hidsig, tror jeg.«

Så du er overrasket over tiltalen?

» Nej - jeg tror, at det var en meget ung betjent, der tog imod forklaringen. Jeg har ikke set forklaringen selv - jeg har kun snakket med ham i telefon.«

Anmeldte du selv episoden, da du var blevet slået?

»Nej, det skal man jo ikke gøre, hvis det er to vidner mod en. Jeg er advokat og ved jo, at det er der ingen grund til at gøre. Det er spild af tid.«

»Han siger, at han væltede. Det så jeg ikke. Han havde hånden inde i vognen, og jeg kunne ikke se, for han havde slået mig i det venstre øje med stokken.«

Det er typisk journalister at tage fat i sådan noget. Det er fuldstændig åndssvagt. Advokat, kammerherre og hofjægermester Christian Kjær

Hvad tror du fremkaldte hans hidsighed?

»Jeg ved det ikke. Jeg kunne ikke se det. Jeg har bare fået at vide, at de der hjemmeværnsfolk er lidt anderledes.«

Hvordan anderledes?

»Det ved jeg ikke. Folk kan bare ikke lide dem. Og det er hjemmeværnet, de folk kommer fra med deres veste.«

Du er tiltalt for både straffeloven og færdselsloven. Det kan jo være ret alvorligt?

»Anklagerne er alvorlige nok. Men spørgsmålet er, om der er nogen grund til det. Det er det, som de skal høre på. Jeg er helt sikker på, at retten kan gennemskue, hvad der er sandheden.«

»Jeg har godt set, at den ene official har sagt til B.T., at jeg speedede op. Men det er en el-vogn, så man kan slet ikke høre, at den bliver speedet op. Man kan ikke speede en Tesla op.«

Der er også en påstand om, at du skal miste kørekortet?

»Man kan komme med alle de påstande, man vil, men der skal være hold i det. Men det vil ikke betyde noget for mig, hvis kørekortet ryger. En ting er, hvad man bliver tiltalt for - noget andet er, hvad der er grundlag for. Og jeg har aldrig før været straffet for noget. Det er typisk journalister at tage fat i sådan noget. Det er fuldstændig åndssvagt.«

Men nu har politiet så også gjort det?

»Jo, men det var en meget ung betjent, der tog imod det til at starte med. Det kunne jeg høre på stemmen,« fastslår 75-årige Christian Kjær over for B.T.

Hans iransk-fødte hustru, Susan Astani, gik kort efter episoden i august også i offensiven på sin offentlige Facebook-profil, hvor hun i skarpe vendinger forsvarede sin 27 år ældre mand:

"Det er imponerende at hvordan kan en lille mand få en lille vest på og tro på at nu er han kongen i Denmark og glemme alt om almen høflighed og respekt til medborger!!!," indledte hofjægermesterens kone sin verbale salve. Ifølge Susan Astani optrådte trafikofficialen meget aggressivt og slog ind gennem bilvinduet hendes mand to gange i hovedet med en "pind".

"Imponerende!!!!!! Hvis nogen skal lave en politi anmeldelse så er det Christian!," sluttede Susan Astanis opslag.

Den pågældende trafikofficial var ifølge anklageskriftet fra Nordsjællands Politi bemyndiget til at regulere færdsel ved cykelløbet af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet i medfør af færdselslovens paragraf 89, stk. 2.