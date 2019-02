Den 75-årige advokat, rigmand og hofjægermester Christian Kjær tiltales mandag formiddag ved retten i Lyngby for at have overtrådt både straffeloven og færdselsloven - især for med vilje at have påkørt en trafikofficial under et cykelløb i august. Derfor vil anklagemyndigheden kræve ham idømt både fængsel, bøde og frakendelse af kørekortet.