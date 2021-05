Tallerkner med bred kant, krus og skåle har været omdrejningspunkt i en sag om ophavsret, der har stået på i fem år.

På den ene side står keramiker Kasper Würtz, mens ernæringsekspert Christian Bitz står på den anden. De strides om, hvorvidt Bitz har skelet for meget til Würtz' keramik, da han lancerede sit eget spisestel i stentøj.

Torsdag har Østre Landsret slået fast, at Christian Bitz sammen med grossisten F & H A/S har krænket den horsensianske keramikers ophavsret. Dermed har landsretten stadfæstet en afgørelse fra Sø- og Handelsretten fra sidste år.

Det er dog kun en del af stellet, der krænker den ophavsretlige beskyttelse.

Andre dele af stellet har et tilpas anderledes udtryk - for eksempel med blank glasur i stedet for mat. Derfor er denne del ikke en krænkelse, lyder det i både landsrettens og Sø- og Handelsrettens afgørelser.

Som følge af landsrettens dom skal Christian Bitz destruere det lager af keramik, som ligner Würtz' til forveksling. Han er også blevet pålagt at fjerne alle henvisninger til de krænkende produkter fra sine Instagram- og Facebook-profiler.

Bitz' spisestel blev lanceret i 2016. Siden har keramiker og designer Kasper Würtz, der har leveret tallerkner og skåle i keramik til restaurant Noma, kæmpet for at få rettens ord for, at ernæringsekspertens stel er en krænkelse af Würtz' ophavsret.

Sagen mellem de to parter er dog endnu ikke slut, da spørgsmålet om en erstatning endnu ikke er blevet behandlet.

Via sin advokat Johan Løje har Kasper Würtz tidligere bedt om at få udskudt erstatningssagen, indtil afgørelsen om krænkelser lå klar.

Keramikeren og hans advokat har ikke sat præcise tal på kravet, men har tidligere over for Horsens Folkeblad vurderet, at det "formentlig bliver ottecifferet".

/ritzau/