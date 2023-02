Lyt til artiklen

Torsdag klokken 10:15 skal justitsminister Peter Hummelgaard stå skoleret for Folketingets Retsudvalg.

Det sker, efter B.T. i januar i år har afsløret, at ofre for kriminalitet – trods politiske løfter om at at nedbringe sagsbehandlingstiderne – i dag skal vente rekordlang tid på at få deres sager behandlet og afgjort i det danske retssystem.

»Det her går voldsomt ud over folks retsfølelse. Det er så ubehageligt at gå så lang tid og vente på, at anmeldelsen ender med en dom,« lød det i den forbindelse fra Mikael Sjøberg, der er formand for Den Danske Dommerforening.

Kort efter B.T.s afsløring blev justitsministeren kaldt i samråd.

Her kort før samrådet viser det sig nu, at ventetiden er eksploderet i en grad, der ikke før har været fremme.

I 4. kvartal 2007 var sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til dom i sager efter straffeloven 307 dage.

I 4. kvartal 2022 var sagsbehandlingstiden steget til 617 dage.

Altså mere end en fordobling i ofre og kriminelles ventetid. Sagsbehandlingstiden er især steget ved domstolene, mens også hos anklagemyndigheden og politiet.

Det viser en aktindsigt B.T. har fået hos Rigsadvokaten.

Se udviklingen i sagsbehandlingstiden her.