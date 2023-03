Lyt til artiklen

De københavnske kiosker er kendt for at have et bredt varesortiment, men i nogle tilfælde bryder kioskerne loven.

Det viser resultatet af en række kontrolaktioner, som Københavns Politi de seneste dage har gennemført mod flere kiosker i byen.

Kontrollerne er foregået i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen som en del af myndighedernes indsats mod ulovlig salg af receptpligtig medicin og tobaksprodukter

I to kiosker på Amager og i Valby blev der i alt beslaglagt knap 15.000 piller, herunder opioid-midlet Dolol, benzodiazepin-midlet Alprazolam, morfin og Viagra samt knap 130.000 kroner. Det oplyser Københavns Politi på Twitter.

Yderligere fandt politiet også knap 1.000 dåser med snustobak og cirka 900 engangs-e-cigaretter.

Tre personer er blevet sigtet i de pågældende sager.

Der blev også aflagt kontrolbesøg hos syv kiosker på Nørrebro og Østerbro, hvor myndighederne fandt cirka 1.200 pakker svenske nikotinposer.

Det blev der i fem af kioskerne givet markedsføringsforbud imod, og på to af stederne blev der også givet indskærpelser.