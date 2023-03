Lyt til artiklen

»Du får svaret med det samme. Aldrig. Jeg har aldrig oplevet et lig, der har været parteret så udtalt som det her.«

Sådan fortæller en noget chokeret og pensioneret retsmediciner Hans Petter Hougen om den brutale partering, der står beskrevet i anklageskriftet, hvor en 37-årig mand er tiltalt for at have dræbt den 22-årige Mia Skadhauge Stevn.

Ifølge anklageskriftet har han blandt andet parteret hendes lig i ikke under 231 dele for bagefter at skjule det flere steder i Dronninglund Storskov få kilometer fra sit hjem.

Med mere end 12.000 obduktioner af lig i bagagen har Hans Petter Hougen oplevet det meste, men aldrig har han hørt om en partering, der har været så omfattende.

»Det er noget af en opgave, de retsmedicinere har stået over for. Der er ingen af os, der er vant til den slags i den her størrelsesorden. Jeg har aldrig oplevet noget lignende,« forklarer han.

22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt 6. februar efter en bytur i Aalborg. Få dage senere blev hun fundet dræbt. Foto: Privatfoto Vis mere 22-årige Mia Skadhauge Stevn forsvandt 6. februar efter en bytur i Aalborg. Få dage senere blev hun fundet dræbt. Foto: Privatfoto

Ifølge anklageskriftet skulle den tiltalte blandt andet have udsat den unge kvinde for voldtægt og en så voldsom lemlæstelse, at det kostede hende livet. Det skulle angiveligt være kvælning og sammenklemning af hendes brystkasse, der førte til hendes død.

De detaljer har kun været mulige at få frem, fordi det er lykkedes af finde så mange ligdele indenfor nogenlunde samme tidsrum, påpeger Hans Petter Hougen.

»Har man fundet alle delene nogenlunde samtidig, så har man haft mulighed for at lægge ligdelene op på stålbordet, få samlet dem – og lagt dem tilbage på de 'rigtige' pladser.«

»Man vil godt kunne se blødninger i ansigtshuden, øjnene og inde i hjernen. Hvis der er snak om kvælning, vil der i de fleste tilfælde kunne ses mærker på halsen, blodudtrædninger eller overfladiske hudafskrabninger. Der vil også opstå punktformede blødninger i ansigtshuden og i det hvide i øjnene, ligesom man vil kunne se små blodårer, der er bristet.«

Advarsel: Voldsomme detaljer I anklageskriftet lyder det, at den 37-årige udsatte Mia Skadhauge Stevn for 'betydelig lemlæstelse', ved blandt andet kvælning og sammenklemning af brystkassen, der resulterede i hindring af blodafløbet fra hovedet. Herved påførte han ifølge anklageskriftet blandt udtalt blodopstemning i hjernen. Skader, der kostede den unge kvinde livet. Efterfølgende skulle den 37-årige mand have parteret kvindens lig med en elektrisk bajonetsav, en hobbykniv og en saks i ikke under 231 dele, hvorefter han skulle have anbragt delene i afløbsrens og opblandet kaustisk soda med henblik på opløsning. Slutteligt skulle han have spredt ligdelene i Dronninglund Storskov. Nogle af dem blev ifølge anklageskriftet gravet ned. Andre blev placeret i skovbunden.

Den 22-årige kvinde forsvandt efter en bytur i Aalborg 6. februar sidste år, og de sidste billeder af hende i live viser, hvordan hun satte sig ind i en mørk bil.

Ifølge anklageskriftet startede mareridtet klokken 06.09, hvorefter den 37-årige mod Mia Skadhauge Stevns vilje kørte hende ud til et øde skovområde ved Hammer Bakker og efterfølgende til sin bopæl, hvor han voldtog hende.

Herefter skulle den 37-årige mand have udsat hende for utallige grusomheder i tidsrummet frem til klokken 15, fremgår det af anklageskriftet.

Den 37-årige er desuden tiltalt for usømmelig omgang med lig.

I anklageskriftet beskrives det, at han frem til 9. februar parterede den unge kvindes jordiske rester, forsøgte at opløse dem og efterfølgende efterlod dem i et skovområde, hvor hun efter intens efterforskning blev fundet af politiet 10. februar.

Ifølge tiltales forsvarer, Mette Grith Stage, er han klar til at erkende forholdet omkring usømmelig omgang med lig, men han nægter tiltalen om drab og voldtægt.

Den tiltalte har siddet varetægtsfængslet siden 9. februar sidste år. Retssagen mod ham starter 7. juni ved Retten i Aalborg. Over ni dage skal anklagemyndigheden forsøge at overbevise et nævningeting om, at den 37-årige har gjort sig skyldig i de frygtelige forbrydelser, der er beskrevet i anklageskriftet.

Går alt efter planen, falder der dom 29. juni.

