»Et øjeblik troede jeg, hun var død. Hun var helt gul i hovedet og blinkede næsten ikke, så i det øjeblik troede jeg, hun var død.«

Sådan fortæller den unge kvinde, som tirsdag eftermiddag slog alarm, da en anden ung kvinde var blevet stukket ned af sin far i en lejlighed i Odense-bydelen Vollsmose.

Det 21-årige offer blev stukket flere gange med kniv i maven, lysken og ryggen, og måtte efterfølgende opereres i adskillige timer.

Hendes 53-årige far er anholdt og sigtet i sagen.

Underboen fortæller i et interview med radiostationen 24syv, at hun pludselig hørte skrig fra én af lejlighederne over hende.

Da hun kiggede ud af dørspionen, så hun en mand komme gående ned ad trappen med tunge skridt og bøjet hoved.

Underboen løb op for at se, hvad der var sket, og her fandt hun den unge kvinde hårdt kvæstet.

»Hun lå inde på et værelse mellem sengen og et skab. Hendes mor sad med hende i skødet. Da jeg gik ind, kiggede pigen dybt ind i mine øjne - sådan hjælp-mig-agtig,« fortæller underboen.

Foto: Localeyes Vis mere Foto: Localeyes

Hverken den unge kvinde eller hendes mor var i stand til at sige noget.

Den 21-årige, fordi hun var meget ilde tilredt. Moderen, fordi hun tilsyneladende var i chok.

Også den unge kvindelige underbo blev dybt chokeret over det syn, der mødte hende i lejligheden.

»Der var blod på gangen, på skabet, der var blod næsten over det hele. Der var meget blod,« fortæller hun til Radio24syvs journalist.

Foto: Localeyes Vis mere Foto: Localeyes

Særligt indtryk gjorde en dreng på cirka ti år- angiveligt den sårede kvindes lillebror - som sad alene i gangen.

»Mit hjerte er bare knækket på grund af hendes lillebror. Han sad ude i gangen og skreg, at han ville have sin mor.«

Underboen beskriver familien som 'virkelig søde mennesker, som altid hilser, og som ikke virker til at have problemer'.

Den 53-årige far er indtil videre varetægtsfængslet i fire uger.

Han nægter sig skyldig. Men både hans datter og hustru har ifølge Fyens Stiftstidende peget på ham som gerningsmand.

»Det er umuligt, at jeg skulle have gjort det her mod min pige,« sagde den 53-årige ifølge Fyens Stiftstidende i grundlovsforhøret.

Samtidig står det dog klart, at mandens hukommelse fra episoden er ganske sparsom, og at han har psykiske problemer.

»Når jeg får flashbacks, plejer jeg at rejse hjem til mine brødre for ikke at påvirke mine børn,« sagde den sigtede ifølge Fyens.dk i retsmødet.

Manden ville da også netop være rejst, men datterens forlovelse og bryllup forhindrede ham i at tage afsted. Ifølge den 53-årige blev hun gift for ti dage siden. Moderen har forklaret, at overfaldet skete efter en uoverensstemmelse omkring giftemålet.