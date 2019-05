Torsdag aften blev to mænd på 17 og 18 år fundet døde i en lejlighed i Herning. Det har skabt en tom stemning i ejendomskvarteret, fortæller en af naboerne.

»Man kan ikke lade være med at tænke på, hvor længe de måtte have ligget dér.«

Sådan fortæller en kvindelig nabo, der bor i samme lejlighedskompleks, som hvor de to drenge blev fundet døde af en overdosis. Kvinden har ønsket at være anonym af hensyn til øvrige naboer og af respekt til de pårørende.

Det var på den ellers fredelige Olufsgade i det østlige Herning, at to unge mænd på 17 og 18 år afgik ved døden torsdag aften. En flok af de unge mænds kammerater var kørt hen til lejligheden. De kunne ikke få fat på de afdøde og var derfor blevet nervøse.

Kvinden hørte også godt, at der var et mindre spektakel omkring klokken 21. Men det slog hun hurtigt hen.

»Jeg kiggede ud af mit vindue og så, at der stod nogle og råbte udenfor. Jeg tænkte bare, at 'det er torsdag, de skal møde sent og har derfor fået lidt indenbords', hvis man skal sige det sådan,« fortæller hun.

Først da hun så de blå blink i luften fra sit vindue, var hun klar over, at der var noget galt.

»Der holdt to politibiler og ambulancer, samtidig med at politimænd gik ind og ud ad komplekset. Det virkede lidt voldsomt men indikerede også, at det nok var mere end blot tumult. Kort efter kom lægebilen med fuld udrykning, og så vidste jeg, at noget var galt.«

Politiet var til stede ved Olufsagde klokken 21.36 torsdag aften. Vis mere Politiet var til stede ved Olufsagde klokken 21.36 torsdag aften.

Den kvindelige nabo gik ned på parkeringspladsen omkring klokken 22, hvor politiet allerede havde afspærret et større område. Hun skulle nemlig møde på arbejde klokken 23, men vidste ikke, om hun måtte hente sin bil, der holdt parkeret i det afspærrede område.

»Betjenten sagde, at det måtte jeg godt - men at jeg skulle køre med det samme. Dér fik jeg virkelig en knude i maven. Det lignede, at han lige skulle undersøge situationen, samtidig med at han havde et meget alvorligt ansigtsudtryk. Det virkede til, at der var sket noget slemt.«

Hun tog så på arbejde og var først hjemme igen klokken 8 næste morgen.

Og tilbage på Olufsgade så alt atter fredeligt ud. Der gik dog ikke lang tid, før tragedien gik op for hende.

»Mine venner og bekendte taggede mig i flere opslag på sociale medier, fordi der var billeder af ejendommen, hvor jeg bor. Dér kunne jeg så læse mig til, hvad der var sket. At en 17- og 18-årig var gået bort. Og det er jo så forfærdeligt og tragisk.«

Kvinden kendte ikke de unge mænd personligt, men har heller aldrig oplevet noget unormalt ved dem. Alligevel har de to dødsfald sat sine spor.

»Stemningen omkring ejendommen har været trykket. Der har stået mange og bare kigget på bygningen, men de har ikke sagt så meget. Det er også logisk nok, for hvad skal man sige? Jeg tænker mest af alt på, hvor længe de har ligget dér, før de blev opdaget. Det blev de jo først 21.30. Det er så forfærdeligt.«

Det er også noget af det, politiafdelingen i Herning nu undersøger. Derudover efterforskes der også i, hvad det konkret var, der tog livet de unge mænd på 17 og 18 år. Det bliver efterforsket i de kommende dage, hvor også den nære omgangskreds vil blive afhørt.