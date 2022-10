Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det her kunne være gået helt, helt galt.

Alle holder pænt stille for det røde lys. Men så får føreren af den hvide varebil tilsyneladende travlt.

Vi er i det meget befærdede kryds for enden af Søren Frichs Vej ved Viby Ringvej i Aabyhøj i Aarhus ved frokosttid tirsdag.

Efter at have holdt for rødt beslutter den 59-årige fører af en hvid varevogn sig tilsyneladende for, at han ikke har tid til at vente længere.

Foto: Google Maps. Vis mere Foto: Google Maps.

Han holder i venstresvingbanen og begynder at køre ud, hvorefter han tænder for katastrofeblinket.

Fra højre side kommer imidlertid en bus til handicapbefordring, og chaufføren, en 67-årig mand, må i sidste øjeblik undvige for at undgå en voldsom kolission med den hvide varevogn.

Det lykkes, men i stedet rammer handicapbussen ind i selve lyskrydset, som ser ud til at blive beskadiget.

Østjyllands Politi oplyser overfor B.T., at man tirsdag kl. 13.16 modtog anmeldelse af episoden.

Det var den 59-årige mand, som selv efterfølgende ringede og fortalte, at han havde forårsaget en trafikulykke på det pågældende sted. Han vil blive sigtet efter færdselsloven.

Hverken føreren af varevognen eller buschaufføren kom umiddelbart noget til i forbindelse med ulykken, oplyser politiet.