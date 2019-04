Lørdag aften mistede en 31-årig kvinde livet i en tragisk ulykke i Ballerup, da et gyngestativ væltede og ramte hende i hovedet.

Men nu viser det sig, at ulykken muligvis kunne været blevet forhindret.

Boligselskabets lokale afdelingskontor har i hvert fald før ulykken modtaget en henvendelse fra en borger, der var bekymret over, at gyngestativet bevægede sig for meget.

Det oplyser direktøren fra boligforeningen Baldersbo til B.T.

»Jeg fik i går at vide, at der havde været en henvendelse til afdelingskontoret omkring, at der har været bevægelse i gyngestativet. Herefter tog vi kontakt til producenten, og de sagde, at de gerne ville komme ud og se til det, men at vi ikke skulle være bekymrede, da det er normalt, at det bevæger sig lidt,« oplyser direktør i Baldersbo, Søren B. Christiansen.

Søren B. Christiansen har ikke yderligere information om, hvad henvendelsen helt konkret indebar, hvornår den fandt sted eller hvem den var fra.

»Jeg har bedt om en redegørelse fra min kollega i afdelingskontoret, og så vil vi selvfølgelig undersøge, hvad der er op og ned i sagen,« fortæller han.

Det er ifølge Søren B. Christiansen firmaet Ludus, der har leveret gyngestativet til legepladsen i Ballerup i september 2018.

B.T. har kontaktet Ludus for at få en kommentar, men det har været uden held.

Den 31-årige kvinde var gæst til en 75-års fødselsdag og sad eller havde netop siddet i en såkaldt redegynge, da ulykken skete.

Det er dog stadig uvist, hvad der helt præcis skete, mens kvinden befandt sig på legepladsen.

Søren B. Christiansen mener ikke, at boligselskabet burde have taget gyngestativet ud af funktion, da en bekymret borger henvendte sig.

»Hvis producenten siger, at man skal tage det roligt, og at det er helt normalt, så vil jeg ikke klandre min kollega for, at han ikke spærrede det af,« siger han.

Efter dødsulykken har Søren B. Christiansen og Baldersbo dog valgt at spærre alle deres gyngestativer af, indtil eksterne undersøgelser kan påvise, at de er sikre.

Flere personer – også børn – oplevede den forfærdelige ulykke på nærmeste hold.

»Der var flere personer på legepladsen, da ulykken skete, deriblandt børn. Dem har vi taget hånd om,« fortæller vagtchef ved Vestegnens Politi Morten Steen til B.T. søndag.