En medarbejder på Aarhus Universitet undrede sig, da hun onsdag omkring klokken 09 så en fremmed mand, der gik rundt i universitetets kælder.

Medarbejderen bad derfor manden om at vise sit id, men i stedet begyndte manden at gå videre gennem gangene.

Medarbejderen tilkaldte derfor en kollega, og da denne kom til, forlod manden til sidst stedet.

På vej ud holdt han dog ifølge medarbejderen en kniv op, som han viftede med – og samtidig råbte han forskellige trusler og skældsord. Herefter stak han af fra stedet.

Det fremgår af politiets døgnrapport.

Politiet blev tilkaldt, og da de hørte signalementet af manden, fik de straks mistanke til en 43-årig mand, der bor i Åbyhøj.

Betjentene kørte derfor til mandens adresse, og der traf de den 43-årige udenfor.

Og ganske rigtigt – hans beklædning svarede nøje til den, vidnerne havde beskrevet. Han blev derfor anholdt og sigtet for trusler på livet.

Under visitation af manden, fandt betjentene dog også noget kokain og hash, som han blev sigtet for at være i besiddelse af.

På ryggen havde den 43-årige desuden en taske med noget kameraudstyr og en mobiltelefon. Det viste sig, at det var blevet stjålet i forbindelse med et indbrud i en bil i Aarhus samme morgen.

Derudover lå der også flere tyvekoster i form af nogle mobiltelefoner, der formentlig var blevet stjålet i Tilst dagen før.

Betjentene fandt også en pung, som tilhørte en 22-årig kvinde, der befandt sig i universitetsbygningen. Pungen var blevet stjålet fra hendes jakke.

De 43-årige blev på den baggrund også sigtet for tyverierne.