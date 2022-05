Når en 37-årig mand tirsdag indtager anklagebænken ved Retten i Aalborg, er det i en sag, der indeholder chokerende og grusomme oplysninger om et voldsomt knivoverfald.

I sagens anklageskrift, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at manden i maj sidste år trængte ulovligt ind i en kvindes lejlighed i Aalborg.

Hensigten var at dræbe, mener politiet.

På den baggrund har den nordjyske anklagemyndighed tiltalt manden efter straffelovens paragraf 237, der vedrører forsøg på manddrab. Tiltalte nægter sig skyldig i sagen, oplyser hans forsvarer til B.T.

Ifølge politiet opsøgte den 37-årige kvinden i hendes lejlighed 5. maj klokken 20.10.

Og umiddelbart efter ankomsten til lejlighed overfaldt han kvinden og stak hende flere gange med en kniv, han havde medbragt.

»Du har været utro. Jeg slår dig ihjel, jeg vil drikke dit blod. Jeg skal nok vise dig,« skulle manden have råbt, alt imens han tildelte kvinden flere alvorlige læsioner på ryg, hænder og venstre arm.

I anklageskriftet står det videre beskrevet, at manden skulle have givet kvinden flere skaller og taget halsgreb på hende. Vold, der blandt andet betød, at kvinden fik et alvorligt brud på venstre skulderblad.

Kvinden overlevede det voldsomme knivoverfald, da det lykkedes hende at flygte fra lejligheden og søge hjælp. Den 37-årige blev anholdt umiddelbart efter.

I et grundlovsforhør den efterfølgende dag ønskede han ikke at afgive forklaring. Ikke desto mindre blev han varetægtsfængslet i fire uger og har været i politiets varetægt lige siden.

Den præcise relation mellem forurettede og tiltalte har sagens anklager ikke ønsket at kommentere.

I forbindelse med overfaldet valgte den 37-årige, ifølge politiet, at rasere lejligheden, hvori de begge befandt sig. Her skulle han have beskadiget et glasskab, glasbordplader, gardiner og et fjernsyn.

Der er afsat fem dage til retssagen. Den første tirsdag, hvor tiltalte, hvis han ønsker det, skal afgive forklaring. Retssagen fortsætter onsdag, hvor flere vidner skal afhøres.

Der ventes at falde dom 2. eller 3. juni.