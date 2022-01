Gentagne slag og spark på kroppen og i hovedet – formentlig med en ukendt genstand – resulterede i juni i, at en 62-årige kvinde fra Lystrup afgik ved døden.

Det kan B.T. nu fortælle på baggrund af en aktindsigt i det uhyggelige anklageskrift i sagen mod hendes 61-årige ægtemand, der er tiltalt for legemsangreb af særlig rå, brutal eller farlig karakter med døden til følge – under særdeles skærpende omstændigheder.

Af anklageskriftet fremgår det, at ægtemanden, inden han selv ringede 112 om morgenen 9. juni 2020 omkring klokken seks, udsatte hustruen for et sandt mareridt af slag og spark.

Volden var angivelig så voldsom, at hustruen fik intet mindre end 22 skader på kroppen, hvoraf otte i ansigtet var dødbringende.

Slagene i ansigtet resulterede nemlig i blødninger under hjernehinderne med sammenpresning af hjernen til følge, og det var grunden til, at hun dagen efter afgik ved døden på sygehuset, fremgår det af anklageskriftet.

Volden var dog angiveligt ikke et engangstilfælde.

Af anklageskriftet fremgår det nemlig, at den 61-årige mand, som kvinden boede sammen med i den aarhusianske forstad Lystrup, også er tiltalt for at have udøvet vold mod hende i flere måneder op til den skæbnesvangre dag i juni måned.

Allerede i starten af marts måned skal volden være begyndt, står der, og frem til 7. juni 2020 skal han flere gange have slået hende i ansigtet med så voldsom kraft, at det medførte blå mærker.

Den 61-årige nægter sig skyldig, oplyser hans forsvarsadvokat, Karina Skou.

Derfor betyder det heller ikke det store for ham, at tiltalen er blevet ændret i forhold til sigtelsen, der blev læst op ved grundlovsforhøret, der i starten lød på manddrab.

»Selvfølgelig er det godt, at han ikke er tiltalt for manddrab, men det ændrer ikke på, at han bestemt også nægter sig skyldig i vold med døden til følge,« siger Karina Skou.

Specialanklager Birgitte Ernst fortæller, at ændringen i tiltalen, skyldes bevisbyrden.

»Det er min vurdering af, hvad jeg finder, der er bevis for i sagen,« siger hun.

Hvis den 61-årige ender med at blive dømt skyldig i tiltalen, kan han risikere op til ti års fængsel alene for episoden den 9. juni. Det fremgår af straffelovens paragraf 246.

Anklagemyndigheden har desuden nedlagt påstand om, at den tiltalte skal miste retten til arv, forsikringssummer, pensioner og andre ydelser, der var afhængige af den 62-åriges død.

To andre personer var kortvarigt anholdt i sagen onsdag. Det skyldes, at personerne også befandt sig på adressen, da manden blev anholdt. De har begge forbindelse til kvinden.

De to personer var anholdt, mens deres rolle i sagen blev undersøgt. De mistænkes ikke længere.

Sagen er en del af en større tragisk tendens i vores samfund.

For mens antallet af drab i Danmark i mange år været dalende, så er antallet af partnerdrab på kvinder konstant. Hvert år bliver 12 kvinder dræbt i Danmark af deres partner eller ekspartner.

Sagen er endnu ikke berammet, men forventningen er, at den skal for retten til foråret.

B.T. følger sagen.