Chokerede borgere kunne se til, da en ung mand først stjal en gaffeltruck og efterfølgende stjal en personbil - hvori der sad et barn.

Heldigvis nåede barnet selv at flygte ud af bilen, før den kørte af sted.

Det skriver Nordjyske.

Et af vidnerne til dramaet, der udspillede sig i den nordjyske by Halvrimmen søndag eftermiddag, var Anne Lindskou.

Hun så blandt andet, hvordan den unge mand - efter at have stjålet en gaffeltruck - holdt ind ved en købmandsbutik, gik ind i den og kom ud igen. Da det ikke lykkedes ham at starte gaffeltrucken igen, begyndte han at tage i håndtagene på flere biler i nærheden, indtil en af dørene åbnede sig.

På passagersædet i den bil sad en dreng.

»Heldigvis løb drengen ud af bilen, og jeg fik ham sat ind på passagersædet i vores bil,« fortæller Anne Lindskou til Nordjyske.

Derefter kørte den unge mand, der er 22 år, den stjålne bil ind i hendes, hvor både barnet og en kollega sad. Derefter ankom politiet til stedet og fik manden anholdt. Han er indtil videre sigtet for spirituskørsel.