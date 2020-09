Flere beboere på Mors vågnede natten til torsdag chokeret op til, at deres vinduer pludselig blev knust.

I alt har politiet modtaget seks anmeldelser fra forskrækkede beboere på Limfjordsøen.

Det skriver TV 2 Nord.

Beboerne blev alle vækket ved, at en gerningsmand – eller gerningsmænd – kastede noget igennem en rude i deres hjem.

Derefter forsvandt personen eller personerne fra stedet i en bil.

»Hvis der er nogen, der har set eller hørt noget, er vi meget interesserede i at høre fra dem. Det her skal vi have stoppet. Folk bliver utrygge, og ved den første anmeldelse troede beboerne først, at der blev skudt ind gennem ruden,« fortæller vagtchefen ved Midt- og Vestjyllands Politi, Ole Vanghøj, til TV 2 Nord.

Det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at sammenstykke et signalement af gerningsmanden eller -mændene.

Hvis du ved noget om hærværkssagen, bedes du ringet til politiet på telefonnummer 114.