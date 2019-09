Beboerne på villavej Svanedammen i Brøndbyvester vågnede natten til fredag op til et kæmpe brag i form af en eksplosion ved en parkeret bil.

»Det var virkelig højt, og vi fik et stort chok,« fortæller en af beboerne, som gerne vil være anonym. B.T. er bekendt med hans identitet.

Beboeren fortæller endvidere, at han og hans kæreste, der har boet på vejen i 40 år, lå i sengen, da braget lød klokken 00.45.

»Jeg skyndte mig at tage tøj på for at gå ud at se, hvad det var,« siger han og fortsætter:

»Der var mange, der kom løbende ud. Også folk fra andre villaveje, fordi braget var så højt, at de havde hørt det.«

Politiet har endnu ikke villet udtale sig om, hvorvidt beboerne i den pågældende villa var hjemme, da eksplosionen fandt sted.

Men ifølge beboeren, som B.T. har været i kontakt med, kom de ud på gaden og stod sammen med de andre fra kvarteret.

»Vi var alle meget chokerede. Det er en fredelig villavej. Der er aldrig sket sådan noget før,« siger han.

Eksplosionen fandt sted ved en parkeret bil foran en villa på denne villavej. Foto: Presse-fotos.dk Vis mere Eksplosionen fandt sted ved en parkeret bil foran en villa på denne villavej. Foto: Presse-fotos.dk

Han fortæller endvidere, at der kun gik et par minutter, før politiet dukkede op.

En del af villavejen er stadig afspærret omkring klokken otte fredag morgen.

B.T. har været i kontakt med beboerne i villaen, hvor eksplosionen fandt sted. De har ikke ønsket at udtale sig.

Sprængstofeksperter har arbejdet på gerningsstedet hele natten og meget af morgenen, men har nu forladt stedet, oplyser vagtchefen ved Københavns Vestegns Politi kort før klokken 7.00.

Der er ikke sket nogen personskade i forbindelse med eksplosionen, men meget af bilen blev sprængt i stykker, mens villaen, hvor bilen var parkeret, har fået ødelagt noget af gavlen.

Politiet har endnu ikke udtalt sig om, hvorvidt der er tale om en bevidst handling.

Ifølge Henrik Brix, vagtchef ved Københavns Politi, er der på nuværende tidspunkt ikke noget, der indikerer, at eksplosionen hænger sammen med hverken eksplosionen i et pizzeria i Vanløse tidligere på ugen eller de tidligere eksplosioner i København.

»Det er der ikke noget, der tyder på på nuværende tidspunkt, men det er selvfølgelig noget, som indgår i vores efterforskning. Især taget i betragtning af den seneste tid, hvor der har været mange eksplosioner i København,« siger han.