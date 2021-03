En politibetjent er fredag blevet sigtet for at have kidnappet og derefter dræbt den 33-årige Sarah Everard, som onsdag i sidste uge blev meldt savnet i London.

Det skriver Sky News.

Sarah Everard havde før sin forsvinden været på besøg hos en veninde i den sydvestlige del af storbyen, og hun forlod veninden lidt over halv ti om aftenen.

Hendes intention var ifølge britiske medier at gå hjem til fods - en tur på 50 minutter.

Men så langt nåede hun ikke.

Derimod forsvandt den 33-årige kvinde og var som sunket i jorden. Derfor blev hun efterlyst.

Tidligere i denne uge havde politiet afspærret et større skovområde ved Ashford i Kent, efter der var blevet fundet et lig.

Og Sarah Everards nærmeste familie fik den værste besked af alle, da det blev konstateret, at det var hendes jordiske rester, der lå gemt af vejen på stedet.

Torsdag slog et hold af efterforskere fra Metropolitan Police i London så til mod en af deres egne kolleger - en 48-årig betjent.

Betjenten er nu formelt blevet sigtet for manddrab. Ligesom han også er blevet sigtet for kidnapning.

Politibetjenten arbejdede som livvagt for politikere og ydede også beskyttelse til de kongelige ved flere begivenheder.

Da Sarah Everard forsvandt, havde betjenten netop afsluttet en vagt på den amerikanske ambassade i London.

Flere britiske medier skriver, at teorien er, at betjenten brugte sit politiskilt til at lokke den unge kvinde med sig.

Det var et kamera på styret af en motorcykel, som førte politiet på sporet af en af deres egne kolleger.

Kameraet opfangede den mistænktes bil i det område, hvor Sarah Everard sidst var blevet set.

Politidirektør Cressida Dick gjorde i forbindelse med et pressemøde tidligere på ugen det klart, at sagen har rystet politiet.

Den anholdte betjent vil lørdag blive fremstillet i grundlovsforhør ved Westminster Magistrates' Court.