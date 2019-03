Idrætsforeningen Torsted IF holdt fredag aften ekstraordinær generalforsamling, og her kunne formand Jens Høeg-Petersen give de fremmødte en chokerende melding.

Igennem mere end to år har foreningens kasserer stjålet fra kassen. Og det er ikke småpenge, der er tale om.

Den nu tidligere kasserer overførte i alt 750.000 kroner fra Torsted IF til sin egen konto.

Kassereren har overfor bestyrelsen erkendt forbrydelsen og meldt sig selv til politiet. Først for tre uger siden fik Torsted IF's bestyrelse færten af, at noget var helt galt.

»Vi er en flerstrenget forening, en stor forening med flere tusinde medlemmer, hvor der på bestemte tidspunkter af året er et stort flow af penge. Det har kassereren udnyttet, og vi har i bestyrelsen ikke på noget tidspunkt haft mistanke om, at der var sket noget ulovligt. Så ville vi jo have grebet ind,« siger formand i Torsted IF, Jens Høeg-Petersen, til Horsens Folkeblad.

Kassereren har tilbagebetalt 200.000 kroner, men resten af pengene er forsvundet.

Det var især gymnastikafdelingens konto, som kassereren også havde adgang til, som blev lænset for penge af den nu politianmeldte kasserer.

Sydøstjyllands Politi bekræfter overfor Horsens Folkeblad, at sagen er politianmeldt.

»Meget mere kan jeg ikke sige på nuværende tidspunkt. Vi går nu i gang med at undersøge og efterforske sagen,« siger vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi, Carsten Thostrup.

Jens Høeg-Petersen understreger, at Torsted IF vil til bunds i sagen.

Foreningen vil gøre alt for at forhindre, at noget lignende vil kunne ske igen.

Torsted IF's arrangementer og aktiviteter bliver heldigvis ikke påvirket af, at den nu tidligere kasserer stjal fra kassen.