Der ventede en udenlandsk bilist en kedelig overraskelse, da han fredag aften sad i sin bil i Scandlines færgeleje i Gedser og ventede på at kunne køre ombord på færgen til Rostock.

Pludselig dukkede politiet nemlig op og meddelte den 38-årige mand, at hans bil var beslaglagt på stedet.

Samtidig måtte han også vinke farvel til sit kørekort.

Kort forinden var han nemlig blevet blitzet af en af politiets såkaldte ATK-biler (Automatisk Trafikkontrol, red.), der målte trafikanternes hastighed på Sydmotorvejen ved Farøbroerne.

På strækningen er der hastighedsbegrænsning på 90 kilometer i timen, men det valgte den udenlandske mand at se fuldstændig bort fra.

Ifølge døgnrapporten fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi blev hans hastighed målt til 197 kilometer i timen.

I første omgang lykkedes det ham blot at ræse videre fra målevognen, men inden længe var bilen identificeret og lokaliseret til færgelejet i Gedser.

De 197 kilometer i timen var mere end det dobbelte af den tilladte hastighed, og derfor kvalificerede den 38-årige mand sig solidt til at have kørt vanvidskørsel, så hans bil kunne beslaglægges af politiet med henblik på senere konfiskation.

Af politiets døgnrapport fremgår det, at der ved ATK-målingen fredag aften på Sydmotorvejen ved Farøbroerne i alt blev kontrolleret 1757 biler i løbet af de knap seks timer fra klokken 19.16 til 01.00.

Heraf blev de 87 – altså omkring hver 20. bil – målt til at køre for stærkt i forhold til de tilladte 90 kilometer i timen.

Det udløste samlet 13 klip i kørekortet, en betinget frakendelse samt en ubetinget frakendelse til den 38-årige mand i færgelejet.

Man betragtes som vanvidsbilist, hvis man kører med over 2,0 promille alkohol i blodet, kører mere end 100 procent for stærkt ved kørsel over 100 km/t eller i sig selv kører over 200 km/t.

Også hvis man kører særligt hensynsløst eller farligt, kan man blive defineret som vanvidsbilist.

