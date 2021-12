Onsdag morgen begynder en opsigtsvækkende sag mod flere prominente journalister ved Retten i Aarhus. Sagen trækker tråde tilbage til begyndelsen af sagen om Britta Nielsens bedrageri.

De fire tiltalte i sagen er eller har alle været ansat på Jyllands-Posten. Der er tale om nuværende ansvarshavende chefredaktør Jacob Nybroe, graverjournalist og Cavling-vinder Morten Pihl, redaktør Jesper Høberg og tidligere retsreporter Michael Fagerberg Thykier, der nu har sin daglige gang på Politiken.

De er alle tiltalt for at have brudt det navneforbud, som Britta Nielsens yngste datter, 34-årige Nadia Samina Hayat, var beskyttet af i begyndelsen af svindelsagen, da hun endnu ikke selv var tiltalt, men blot sigtet i sagen. I dag er hun idømt fire års fængsel for hæleri.

Navneforbuddet, som hun fik 11. oktober 2018, betød nemlig, at man ikke måtte offentliggøre navn, stilling, bopæl eller andre oplysninger, som kunne afsløre hendes identitet i den periode, hvor navneforbuddet gjaldt.

Det vil sige cirka en måned, indtil det – ifølge Ekstra Bladets oplysninger – 14. november samme år igen blev ophævet, og hun sammen med sin søster stillede sig frem på tv med sin forklaring.

Men det navneforbud mente hendes forsvarsadvokat, Christian Bjerrehuus, ikke blev overholdt i flere af Jyllands-Postens artikler, og derfor anmeldte han journalisterne tilbage i 2018. Det bekræfter han over for B.T. Aarhus.

»Jeg anmeldte dem, fordi det var min klare opfattelse, at de overtrådte navneforbuddet. Det er et spørgsmål om at varetage min klients interesser, og uanset om man er journalist eller ej, så har man en forpligtelse til at overholde de regler, der nu engang er, herunder reglerne i retsplejeloven om navneforbud,« siger han og fortsætter:

»Det er ikke fordi, jeg slynger om mig med anmeldelser, men det her syntes jeg var ret åbenlyst.«

Af anklageskriftet mod de fire mediefolk fremgår det, at sagen drejer sig om to artikler under overskrifterne 'Hun flygtede fra svindelanklager for 111 millioner kroner - blev hun advaret?' og 'Hestehandleren fra Hvidovres utrolige fupnummer'.

Heri skal de tre journalister, imens de arbejdede under chefredaktør Jacob Nybroe, ifølge anklageskriftet have oplyst flere detaljer, der ifølge anklagemyndighedens opfattelse sammenlagt kunne identificere Nadia Samina Hayat som mistænkt i sagen, selvom der på daværende tidspunkt var nedlagt navneforbud.

Det drejer sig blandt andet om oplysninger om, at Britta Nielsen havde tre børn, at to kvinder og en mand, som var yngre end hende, var sigtet for hæleri, og at hun havde købt et dyrt føl til sin datter, samt at datteren havde et selskab, som handlede med heste i Holland. Ligesom Nadia Samina Hayat i forbindelse med artiklerne var afbilledet siddende ved siden af Britta Nielsen til en hesteauktion.

Alt sammen oplysninger, som sammenlagt kunne identificere, at det var hende, der var tale om, mener anklagemyndigheden.

De tre journalister Morten Pihl, Jesper Høberg og Michael Fagerberg Thykier samt chefredaktør Jacob Nybroe nægter sig alle skyldige, oplyser deres forsvarsadvokat, Søren Abildgaard Pedersen, til B.T.

Han oplyser, at ingen af dem mener, at navneforbuddet er overtrådt i artiklerne, og kalder samtidig sagen for »uretfærdig«.

Jesper Høberg har siden 2002, hvor han begyndte som journalist på Jyllands-Posten, været forfatter på en lang række afslørende artikelserier om b.la. skattevæsenet, tobaksindustrien, FN’s olie for madprogram, Saxo Bank, Johan Schlüter Advokatfirma, Genan, Falck og FLSmidth. Han har både været nomineret til Cavlingprisen, Erhvervsjournalistprisen, FUJ-prisen og Publicistprisen samt vundet årets hovedpris fra Foreningen for Undersøgende Journalistik. Vis mere Jesper Høberg har siden 2002, hvor han begyndte som journalist på Jyllands-Posten, været forfatter på en lang række afslørende artikelserier om b.la. skattevæsenet, tobaksindustrien, FN’s olie for madprogram, Saxo Bank, Johan Schlüter Advokatfirma, Genan, Falck og FLSmidth. Han har både været nomineret til Cavlingprisen, Erhvervsjournalistprisen, FUJ-prisen og Publicistprisen samt vundet årets hovedpris fra Foreningen for Undersøgende Journalistik.

»Vi mener ikke, at det, der er skrevet i Jyllands-Posten, gør, at man i en bredere kreds kan identificere Samina. Vi har ikke nævnt hendes navn, vi har ikke nævnt hendes stilling, vi har ikke nævnt, at hun var i familie med Britta, datter eller noget,« siger Søren Abildgaard Pedersen og fortsætter:

»Vi synes heller ikke, det er retfærdigt. Vi synes jo faktisk, at der er blevet skrevet det, som man er nødsaget til at skrive for at give folk den viden, som er vigtig i en sag som den her. Hendes straf viser jo også, at det er en vigtig sag at dække, for ellers havde hun nok ikke fået fire års fængsel. Det er altså en streng straf,« siger han.

Hverken Jacob Nybroe eller de tre andre journalister har ønsket at kommentere sagen yderligere, før den skal for en dommer og de to domsmænd i Aarhus.

Der er afsat halvanden retsdag til sagen, der forventes at blive afgjort torsdag.

Hvis de fire mediefolk bliver dømt for at have overtrådt navneforbuddet, kan de, ifølge B.T.s oplysninger, risikere at modtage bøder på flere tusinde kroner.