Chefredaktør for Jyllands-Posten Jacob Nybroe er blevet frikendt for at have brudt det navneforbud, som Britta Nielsens yngste datter var beskyttet af i begyndelsen af svindelsagen. De tre andre journalister slipper for straf.

Det har retten i Aarhus onsdag afgjort.

Mens Jacob Nybroe er frifundet, lyder dommen for graverjournalist og Cavling-vinder Morten Pihl, redaktør Jesper Høberg og tidligere retsreporter Michael Fagerberg Thykier, der nu har sin daglige gang på Politiken, at bødestraffen bortfalder.

Retten i Aarhus oplyser, at det skyldes, at det er vurderet, at de har overtrådt reglerne ved navneforbuddet, men da der er gået flere år siden, at sagen begyndte, bortfalder straffen.

»Der er gået så lang tid fra, at sagen startede, til at den er blevet afgjort, at bødestraffen bortfalder,« oplyser de.

Jacob Nybroe og de tre journalister har alle gennem sagen nægtet sig skyldige.

Navneforbud Man har selv pligt til at holde dig orienteret om, hvorvidt der er nedlagt et navneforbud i en sag.

Hvis der er nedlagt navneforbud i en sag, så er det forbudt at offentliggøre et navn eller at fortælle andet, der kan identificere den beskyttede. Det vil sige, at vedkommende heller ikke må kunne genkendes på en tegning eller via oplysninger om for eksempel bopæl, udseende og stilling.

Et navneforbud kan ophæves senere i sagen. Det bortfalder senest ved endelig dom. Kilde: Danmarks domstole

»Vi mener ikke, at det, der er skrevet i Jyllands-Posten, gør, at man i en bredere kreds kan identificere Samina. Vi har ikke nævnt hendes navn, vi har ikke nævnt hendes stilling, vi har ikke nævnt, at hun var i familie med Britta, datter eller noget,« lød det forud for sagen fra deres forsvarsadvokat Søren Abildgaard Pedersen.

Sagen trækker tråde tilbage til begyndelsen af sagen om Britta Nielsens bedrageri i 2018. På det tidspunkt var datteren, 34-årige Nadia Samina Hayat, nemlig beskyttet af et navneforbud i en kort periode, da hun endnu ikke selv var tiltalt i sagen, men blot sigtet. I dag er hun idømt fire års fængsel for hæleri.

Navneforbuddet betød, at man - som blandt andet journalist - ikke måtte offentliggøre navn, stilling, bopæl eller andre oplysninger, som kunne afsløre hendes identitet i den periode, hvor navneforbuddet gjaldt.

Det vil sige fra den 11. oktober 2018 og frem til den 14. november samme år, hvor navneforbuddet - ifølge Ekstra Bladets oplysninger – igen blev ophævet, og hun sammen med sin søster stillede sig frem på tv med sin forklaring.

Britta Nielsens døtre bedyrede deres uskyld på tv kort efter deres mors svindel blev opdaget. Foto: Discovery Networks Danmark

Det navneforbud mente hendes forsvarsadvokat, Christian Bjerre, dog ikke blev overholdt i Jyllands-Postens dækning af sagen, og derfor anmeldte han journalisterne tilbage i 2018. I starten af 2020 blev de sigtet, og det retslige efterspil kunne begynde.

Mere specifikt handler det om to artikler under overskrifterne 'Hun flygtede fra svindelanklager for 111 millioner kroner - blev hun advaret?' og 'Hestehandleren fra Hvidovres utrolige fupnummer', som er blevet skrevet af de tre journalister, mens de arbejdede under chefredaktør Jacob Nybroe.

Heri skulle de tre journalister have oplyst flere detaljer, der ifølge anklagemyndighedens opfattelse sammenlagt kunne identificere Nadia Samina Hayat som mistænkt i sagen, selvom der på daværende tidspunkt var nedlagt navneforbud.

Det drejer sig blandt andet om oplysninger om, at Britta Nielsen havde tre børn, at to kvinder og en mand, som var yngre end hende, var sigtet for hæleri, og at hun havde købt et dyrt føl til sin datter, samt at datteren havde et selskab, som handlede med heste i Holland. Ligesom Nadia Samina Hayat i forbindelse med artiklerne var afbilledet siddende ved siden af Britta Nielsen til en hesteauktion.

Alt sammen oplysninger, som sammenlagt kunne identificere, at det var hende, der var tale om, mente anklagemyndigheden.

Foruden de fire mediefolk på Jyllands-Posten blev seks andre journalister og chefredaktørerne også sigtet for at have brudt navneforbuddet i sagen i begyndelse af 2020 - her heriblandt chefredaktør på Weekendavisen, Martin Krasnik, samt to journalister fra avisen. Det er uvist, hvornår disse sager skal for retten.

