I videoen ovenfor kan du høre chefpsykolog Tine Wøbbe uddybe betydningen af mentalerklæringen og hvorvidt man kan snyde eksperterne.

Når mentalerklæringen kalder den drabssigtede Peter Madsen for en 'patologisk løgner', som fremstår 'højst utroværdigt', har en 'svært afvigende personlighed med narcissistiske og psykopatiske træk', er 'udtalt glat' og 'følelseshæmmet med alvorlig mangel på anger og skyldfølelse', er det ifølge chefpsykolog Tine Wøbbe fra Psykiatrisk Center Sct. Hans udtryk for et menneske, som kun har øje for egne ønsker og behov.



»Hvis man bruger den slags vendinger, er man typisk ude og beskrive en person, der har psykopatiske træk, der har en form for personlighed, der er præget af og kendetegnet ved et overfladisk følelsesliv og en gennemgribende manglende evne til at føle skyld og empati. Én person, som ofte vil være god til at manipulere med omgivelser, kan lyve vedholdende som en del af det spil og i det hele taget være sig selv nærmest,« siger Tine Wøbbe, som torsdag på BTs LIVE-blog svarede på læsernes spørgsmål om netop den mentalerklæring, som anklager Jakob Buch-Jepsen læste op i retten torsdag, hvor Peter Madsen er anklaget for at have planlagt og forberedt mishandlingen og drabet på den svenske journalist Kim Wall ombord på sin ubåd 10.-11. august 2017.

Forsvarer Betina Hald Engmark ankommer til Københavns Byret. Den 5. april. Foto: Mads Claus Rasmussen Forsvarer Betina Hald Engmark ankommer til Københavns Byret. Den 5. april. Foto: Mads Claus Rasmussen

Den 47-årige Peter Madsen har fra starten nægtet sig skyldig i seksuelt overgreb og drab, men har erkendt at have parteret Kim Walls lig, efter at hun ifølge hans forklaring døde ved et uheld i ubåden.

Under den langvarige varetægtsfængsling blev Peter Madsen undersøgt af både en psykolog og psykiatere. Og det er de undersøgelser, der har mundet ud i en mentalerklæring, i hvilken Retslægerådet konkluderer Retslægerådet, at han altså er patologisk løgner og fremstår »højst utroværdig.«

Anklager Jakob Buch Jepsen ankommer til Københavns Byret. Den 5. april. Foto: Mads Claus Rasmussen Anklager Jakob Buch Jepsen ankommer til Københavns Byret. Den 5. april. Foto: Mads Claus Rasmussen

