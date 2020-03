Hjemmekarantæne til general Michael Lollesgaard. Han har mødt Italiens hærchef, som er smittet med corona.

Chefen for Hæren, general Michael Lollesgaard, er blevet sendt i karantæne på grund af risikoen for coronavirus, oplyser Forsvaret.

Det skyldes, at han har deltaget i et møde i Nato med Italiens hærchef, som er testet positiv for Covid-19.

Desuden er en chef for Forsvarskommandoens kommunikationsafdeling sat i karantæne.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, som har vurderet, at de to skal placeres i hjemmekarantæne. Dette er sket søndag aften.

Begge personer har det godt og er uden symptomer, oplyser Forsvaret i en pressemeddelelse.

På trods af hjemmekarantænen varetager generalen fortsat kommandoen over Hæren, hedder det.

Mødet, hvor Italiens hærchef deltog, fandt sted fredag i Wiesbaden i Tyskland. Her mødtes repræsentanter fra en række Nato-lande. Efter mødet blev den italienske hærchef testet positiv.

/ritzau/