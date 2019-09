Anklagemyndigheden vil endnu ikke oplyse nærmere om grunden. Statsadvokat fra Viborg skal tage over.

Chefen for bagmandspolitiet, statsadvokat Morten Niels Jakobsen, er indtil videre fritaget for tjeneste, oplyser Rigsadvokaten i en pressemeddelelse.

Grunden til fritagelsen bliver ikke oplyst, og Rigsadvokaten ønskede i første omgang ikke at oplyse nærmere til Ritzau.

Dog oplyser Rigsadvokaten nu til Ritzau, at fritagelsen for tjeneste for statsadvokat Morten Niels Jakobsen bunder ikke i den såkaldte Dan-Bunkering-sag.

I meddelelsen står der, at Morten Niels Jakobsen vil modtage løn under fritagelsen.

Ritzau har forsøgt at ringe til ham, men han tager ikke sin telefon.

Statsadvokat i Viborg Kirsten Dyrman vil fungere som chef for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik), som er bagmandspolitiets formelle navn.

Morten Niels Jakobsen overtog ledelsen i bagmandspolitiet tilbage i 2014.

Inden ham var det Jens Madsen, som siden blev chef for Politiets Efterretningstjeneste, der bestred posten som statsadvokat i Søik.

Bagmandspolitiet består af både efterforskere, anklagere og administrativt personale. Dets opgave er at efterforske og retsforfølge større sager om økonomisk kriminalitet.

Også sager om international kriminalitet - for eksempel sager om krigsforbrydelser - bliver behandlet hos bagmandspolitiet.

/ritzau/