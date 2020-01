»De lange sagsbehandlingstider påvirker den enkelte borger, samfundet og tilliden til retssystemet.«

Så markant er meldingen nu fra Trine Poulsen, der som retspræsident ved Retten i Horsens er chef for dommerne. Og årsagen er denne:

Både sagsbunkerne og ventetiden hos landets byretter er steget kraftigt de seneste år.

Eksempelvis har voldsramte Steen Johannsen fået oplyst, at han først efter sommerferien kan forvente at få sin sag afgjort af en dommer ved netop Retten i Horsens.

Se ofrenes ventetider ved landets byretter Nyt notat viser de seneste fem års udvikling i den gennemsnitslige ventetid og antallet af verserende domsmandssager ved landets byretter: 1. halvår af 2019: 153 dage (7.423 sager) 2018: 135 dage (7.442 sager) 2017: 126 dage (6.678 sager) 2016: 129 dage (5.655 sager) 2015: 126 dage (5.335 sager) 2014: 114 dage (5.239 sager) Kilde: Nyt notat fra Domstolsstyrelsen kaldet 'Sagsflow og sagsbehandlingstider ved domstolene'

Og ventetiden har en forklaring:

Trine Poulsen oplyser, at Retten i Horsens de sidste fem år har mistet 13,8 procent af arbejdsstyrken, samtidig med at sagsantallet er steget.

»Rigtig mange af de ansatte ved de danske domstole er blevet sparet væk. Nedskæringerne forlænger sagsbehandlingstiderne og forringer serviceniveauet,« siger hun.

Retspræsidenten ved Retten i Horsens, Trine Poulsen, erkender, at de lange sagsbehandlingstider ved landets byretter påvirker den enkelte borger, samfundet og tilliden til retssystemet.

I starten af foråret skal politikerne lave et nyt forlig om politiets ressourcer.

Men allerede i finansloven sidste år vedtog regeringen, at politiets anklagemyndigheder skal have 50 millioner kroner ekstra.

»Anklagemyndigheden styrkes i den nye finanslov, hvilket er glædeligt og meget velfortjent. Men det hjælper ikke borgerne og samfundet med at få afsluttet sagerne, så længe domstolene ikke også tilføres ressourcer,« siger hun.

Ligesom politiet er også domstolene hårdt pressede. Nye tal viser, at ofre og gerningsmænds ventetid ved landets byretter stiger og stiger. Er du som borger tryg ved det danske retsvæsen?

Justitsminister Nick Hækkerup (S) erkender, at domstolene også er pressede.

»Når domstolene råber vagt i gevær og siger, at der er fint at hjælpe politiet og anklagemyndighederne, men at vi risikerer en flaskehals hos domstolene, så har de sådan set ret,« siger ministeren.

Han åbner for at få undersøgt, hvordan den kommende flerårsaftale for politiet også vedrører domstolene, så den samlede ventetid kan blive sat ned.

Justitsminister Nick Hækkerup (S).

»Når vi laver den aftale, er det min opfattelse, at vi er nødt til at forholde os til, hvilken effekt den har for domstolene. Skal der eventuelt også gøres noget der? Min ambition er jo, at vi får sagsbehandlingstiderne væsentligt ned, og de er jo en del af straffesagskæden,« siger Nick Hækkerup.

Trine Poulsen, når ministeren siger, at hans ambition er, at ventetiden falder inden for alle former for kriminalitet, er det så også helt nødvendigt med flere ressourcer til domstolene?

»Ja, det er helt nødvendigt,« svarer hun og tilføjer:

»Vi har en fælles opgave på tværs af myndighederne, som handler om borgernes retsfølelse. Borgerne er ligeglade med, hvor i kæden det går galt, og hvis man politisk har en ambition om, at ventetiden skal falde inden for alle typer af kriminalitet, er det helt afgørende nødvendigt også at tilføre flere ressourcer til domstolene.«