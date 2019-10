Hun ignorerede alle advarsler, da sygeplejerske Christina Hansen kom under mistanke for at myrde sine patienter. Alligevel fik hun lov at fortsætte som afdelingssygeplejerske, og nu er hun tiltalt for at have forsømt sin pligt, da Ib Sonns mor blev kvalt i sondemad.

»Det er utrolig skræmmende, at hun kunne være tiltalt i en så alvorlig sag og så fortsætte i samme stilling,« siger Ib Sonn.

I 2017 blev sygeplejersken Christina Aistrup Hansen dømt for fire drabsforsøg på patienter, der var indlagt på afdeling M 130. Efterfølgende rejste anklagemyndigheden tiltalte mod Christina Hansens afdelingssygeplejerske for at have overhørt advarsler fra kolleger, der mente, at Christina Aistrup Hansen slog sine patienter ihjel.

Trods tiltalen valgte Nykøbing Falster Sygehus at lade afdelingssygeplejersken fortsætte sit arbejde på afdelingen.

Sygeplejersken Christina Aistrup Hansen - i pressen døbt 'Dødens engel'. Hun blev i byretten idømt livstid for tre drab og et drabsforsøg på patienter. Østre Landsretten fandt det ikke bevist, at den medicin hun gav dem rent faktisk var dødelig, og nedsatte derfor straffen til 12 års fængsel for fire drabsforsøg.

»Vi har endnu ikke fundet anledning til, at vedkommende ikke skulle arbejde, men vi afventer udfaldet af retssagen,« sagde sygehusdirektør Ricco Dyhr til DR Nyheder 4. januar 2018.

Senere den måned - 30. januar - blev Ib Sonns mor, Tove Sonn, indlagt med lungebetændelse på afdeling M 130. Tove Sonn var delvist lammet efter en række blodpropper i hjernen og skulle derfor have sondemad.

Ifølge Ib Sonn skulle sondemaden gives i løbet af 15-20 minutter, og bagefter skulle hans mor sidde i 45 grader, så sondemaden ikke endte i lungerne. Men det havde personale på Nykøbing Falsters Sygehus ikke tid til.

»De sprøjtede det ind med alt hvad armkræfterne kunne klare,« fortæller Ib Sonn.

Ib Sonns mor blev kvalt i sondemad.

Han påpegede flere gange over for sygehuspersonalet, at sondefodringen gik for stærkt, men personalet fastholdt, at de ikke havde tid til at bruge 20 minutter på at give hans mor mad.

»De sagde, at hvis jeg var utilfreds med den måde, de gav maden på, kunne jeg selv komme ned og gøre det,« fortæller han.

14. februar 2018 afgik Tove Sonn ved døden. Ifølge obduktionen døde hun som følge af kvælning i indtørret sondemad. I januar i år kritiserede Styrelsen for Patientklager sygehuset for deres behandling af Tove Sonn, og nu har Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi - for anden gang - tiltalt afdelingssygeplejersken for pligtforsømmelse.

Ifølge anklageskriftet har afdelingssygeplejersken gjort sig skyldig i 'grov eller gentagen forsømmelse eller skødesløshed' ved ikke at sikre, at der blev lagt en plan for plejen af Tove Sonn og for ikke at sikre, at 'personalet handlede i overensstemmelse med almindelig anerkendt faglig standard'.

Tove Sonn.

Ib Sonn er glad for, at der nu bliver rejst tiltale mod afdelingssygeplejersken, men han ærgrer sig over, at det øvrige personale slipper for tiltale:

»Jeg har det fint med, at der er rejst tiltale mod afdelingssygeplejersken, men de andre har statsadvokaten egenhændigt frikendt, og det er jeg højst utilfreds med,« siger Ib Sonn, der har valgt at anke statsadvokatens afgørelse.

I en mail udtaler vicedirektør på Nykøbing Falsters Sygehus, Inge Paamejer:

»Vi ønsker ikke at udtale os om en verserende retssag. Jeg kan derudover oplyse, at den omtalte medarbejder ikke længere er ansat på sygehuset.«