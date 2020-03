Skødesløshed. Ignorering af advarsler fra pårørende. Manglende planlægning af plejeforløb.

Med det ulykkelige resultat, at 76-årige Tove Sonn afgik ved døden. Kvalt i sin sondemad.

En 52-årig nu tidligere afdelingssygeplejerske på Nykøbing Falster Sygehus sidder onsdag på anklagebænken ved Retten i Nykøbing Falster, hvor hun er tiltalt for grov, gentagen pligtforsømmelse.

»Det kan ikke erkendes. Min klient skal frifindes,« lød det som indledning til retsmødet fra tiltaltes forsvarer, Thomas Hess-Pedersen.

Den tiltalte kvinde er den samme, der som nærmeste chef for sygeplejerske Christina Hansen, kaldet 'Dødens Engel', som blev idømt 12 års fængsel for fire drabsforsøg på patienter, også blev dømt for pligtforsømmelse i samme sag.

Nu er den 52-årige tidligere afdelingssygeplejerske altså endnu en gang tiltalt i en sag, som har kostet en patient livet.

Ifølge anklageskriftet overhørte hun alle advarsler, da Ib Sonn, søn til nu afdøde Tove Sonn, i februar 2018 flere gange henvendte sig til hende og det øvrige sygehuspersonale og påpegede, at sonde-madingen af hans mor gik alt for hurtigt, så hun risikerede at blive kvalt i maden.

»De sagde, at hvis jeg var utilfreds med den måde, de gav maden på, kunne jeg selv komme ned og gøre det,« har sønnen Ib Sonn tidligere sagt til B.T.

Den 14. februar 2018 afgik Tove Sonn ved døden.

Ifølge obduktionsrapporten døde hun som følge af kvælning af indtørret sondemad.

Styrelsen for Patientklager har kritiseret Nykøbing Falster Sygehus for behandlingen af Tove Sonn.

Og nu er den 52-årige tidligere afdelingssygeplejerske altså for anden gang tiltalt for at ikke at passe sit arbejde, så det har medført en patients død.

Da hun blev dømt i forbindelse med sagen mod Christina Hansen, lød den 52-årige kvindes dom på bødestraf på 10.000 kroner.

Denne gang går anklagemyndigheden efter en ubetinget fængselsstraf.

Bt.dk følger sagen i Retten i Nykøbing Falster.