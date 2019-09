En tidligere chef i Odense Kommune skal otte måneder i fængsel for at have begået et seksuelt overgreb mod en mandlig kollega ved en firmafest i sommer.

Det har retten i Odense besluttet torsdag formiddag, oplyser senioranklager ved Fyns Politi Jakob Thaarup til DR Fyn.

Sagen har kørt som domsmandssag, og der var ikke enighed blandt de tre domsmænd, da en af dem stemte for frifindelse.

Den tidligere chef er dømt for at have skaffet sig andet seksuelt forhold end samleje med offeret, der på grund af beruselse ikke var i stand til at modsætte sig.

Den tidligere chef blev frifundet for det andet tiltalepunkt i anklageskriftet som gik på blufærdighedskrænkelse.

Jakob Thaarup er tilfreds med dommen, som han vurderer følger gældende retspraksis på området.

Den dømte har 14 dage til at beslutte, om han vil anke dommen.

Den dømte har nægtet sig skyldig.