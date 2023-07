En 43-årig mand er ved Retten i Hjørring torsdag blevet idømt 50 dages betinget fængsel for at krænke to kvindelige ansatte i det firma, som han selv ejer.

Det skriver TV 2 Nord.

Manden, der driver virksomhed i servicebranchen var chef for de to kvinder, som var henholdsvis 20 og 21 år, da de sidste sommer blev krænket.

I et af tilfældene har han, ifølge TV 2 Nord, trukket op i kvindens bluse, så brysterne blev blotlagte, mens han sagde:

»De er flotte og store,« eller noget i den stil.

I et andet tilfælde skulle chefen have krænket en kvinde i et sommerhus, hvor han trak op i hendes top og befølte hendes bryster.

Den 43-årige skal betale erstatning på 10.000 kroner til den ene kvinde og 7.000 til den anden.

Han har udbedt sig betænkningstid omkring en mulig anke.