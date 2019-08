En omkring ni år gammel sag har nået sit foreløbige punktum ved Retten i Holstebro.

I en langstrakt sag er fem chauffører fredag blevet idømt betingede frakendelser af deres lastbilkørekort.

Det oplyser Retten i Holstebro.

Mændene er blevet dømt for at have sat en magnet på en lastvogns impulsgiver, hvilket var et uautoriseret indgreb i kontrolapparatet.

Anklagemyndigheden gik efter ubetingede frakendelser, men det mente byretten ikke, at der var grundlag for.

Sagerne er flere år gamle og drejer sig om handlinger i 2010.

Den lange sagsbehandlingstid hænger blandt andet sammen med en lovændring på området fra Folketinget, som betød, at sagerne blev sat i bero af Rigsadvokaten.

Blandt andet derfor har bødekravet været reduceret. De fem mænd blev idømt bøder i størrelsesordenen 10.000-12.500 kroner, hvilket var nogenlunde, som anklagemyndigheden gik efter, oplyser specialanklager Ulrik Panduro.

- Vi er rigtigt godt tilfredse med dommen, siger han.

Han ønsker ikke at gå i detaljer med rettens præmisser, da han endnu ikke har haft mulighed for at nærlæse dommen.

/ritzau/