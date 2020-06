22 chauffører og vognmænd er blevet sigtet efter kontrol af studentervogne på Sjælland og Lolland-Falster.

Det var langtfra alle chauffører og vognmænd, der havde papirerne og udstyret i orden, da politiet i sidste uge undersøgte en lang række studentervogne på Sjælland og Lolland-Falster.

Fra torsdag til søndag blev 66 studentervogne kontrolleret. Der blev fundet 48 lovbrud, og 22 chauffører og vognmænd blev sigtet.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi i en pressemeddelelse.

Politiet forsøgte at påvirke studenternes festligheder så lidt som muligt ved kontrollerne, men i nogle tilfælde var det nødvendigt med et decideret forbud mod, at lastbilerne kørte videre.

Nogle studentervogne var klargjort, men var endnu ikke ude at køre, mens andre var undervejs med ladet fuld af nyudklækkede studenter.

Blandt andet fandt politiet, at der ikke var styr på chaufførernes køre-hvile-tider, og passagerernes siddepladser var ikke sikret på alle lastbiler.

I et tilfælde stak chaufføren på en studentervogn af under politiets kontrol. Senere blev manden fundet, og da viste det sig, at han ikke havde kørekort til lastbil - og dermed ulovligt kørte rundt med studenter.

Kontrollerne blev gennemført at Tungvognscenter Øst, som hører under Midt- og Vestsjællands Politi

/ritzau/