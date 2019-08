En 43-årig lastbilchauffør mistede livet, da han under aflæsning af plastikrør fik et af dem ned over sig.

En 43-årig lastbilchauffør har tirsdag eftermiddag mistet livet i en arbejdsulykke i Skagen.

Det oplyser Nordjyllands Politi.

Ulykken skete på Krydstogtkajen kort efter klokken 14, da nogle store plastikrør skulle læsses af den 43-åriges sættevogn.

- Men noget går galt, og chaufføren får et af plastikrørene ned over sig, fortæller politiets vagtchef Torben Larsen.

Ifølge vagtchefen er rørene 18 meter lange og 1,5 meter i diameter.

- De vejer op til fem-seks ton, siger han.

Efter ulykken blev en lægeambulance tilkaldt, men lægen måtte erklære chaufføren død på stedet.

Arbejdstilsynet arbejder tirsdag aften stadig på ulykkesstedet for at fastslå, hvad der gik galt, og om alle regler er blevet overholdt.

De pårørende er blevet underrettet om ulykken.

