En alkoholpåvirket chauffør fra Midtbus i Møldrup satte sig tirsdag eftermiddag bag rattet i en bus fyldt med unge fodbolddrenge.

U14-holdet fra FK Viborg skulle tirsdag køres til Brøndby i forbindelse med fodboldstævnet Brøndby Cup på Vestegnen, men allerede da chaufføren troppede op i Viborg, blev forældrene bekymrede.

Det fortæller fodboldholdets træner, Kenneth Kristiansen, til B.T.

»Der er opstod en mistanke hos nogle forældre, da chaufføren pakkede bagagerummet, fordi nogle af dem mente, at han lugtede af spiritus,« fortæller fodboldtræneren.

»Vi konfronterede ham med det, men han afviste det pure, så vi tog afsted,« fortsætter han.

Flere af forældrene var dog ikke overbevist om chaufførens tilstand, og derfor alarmerede de politiet, som omkring klokken 17 fik stoppet bussen lidt uden for Vejle.

Her blev chaufføren bedt om at puste i et alkometer, som viste et alkoholindhold over det tilladte.

Klokken 17.20 blev han derfor anholdt og sigtet spirituskørsel. Det skriver Viborg Folkeblad.

Fodboldtræner Kenneth Kristiansen bekræfter over for B.T., at chaufføren blev anholdt på stedet.

»Det skete lige ude foran bussen, så vi kunne sidde og følge med i det hele, men heldigvis tog drengene det rigtig fint,« fortæller han.

Busselskabet, Midtbus, sendte kort efter en ny chauffør til bussen, som formåede at få fodboldholdet fragtet til Brøndby.

Chaufførens promille er endnu uvis.

Kim Christensen, der er direktør hos Midtbus, bekræfter hændelsen over for Viborg Folkeblad.

Han fortæller endvidere, at den pågældende chauffør er blevet suspenderet.

»Vi kan ikke få oplyst, hvor stor promillen umiddelbart er blevet målt til, men chaufføren har bekræftet, at han er blevet sigtet, selvom han hævder, at han ikke havde drukket alkohol tirsdag, siger Kim Christensen,« og fortsætter:

»Selvom promillegrænsen i forhold til færdselsloven er på 0,5, har vi her i firmaet nultolerance i forhold til alkohol, og af samme årsag er vi i gang med at installere alkolåse i vores busser. Det hjælper jo så desværre ikke i den her sag.«