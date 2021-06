»Jeg tænkte først, at jeg var blevet skudt af en pistol. Jeg kunne slet ikke stå på benet.«

Det er en chokeret mand, som B.T. har i røret. En mand, der havde glædet sig til at køre glade, nyslåede studenter rundt i vogn i fredags og sørge for, at de fik den festdag, de havde glædet sig til i årevis.

Men festen sluttede brat, da vognen nåede til et stop ved et boligbyggeri, der bliver kaldt Rustenborg ved Farum Midtpunkt.

100 meter foran studentervognen kunne chaufføren se, at en større gruppe unge drenge barrikaderede vejen.

Chaufføren, der gerne vil være anonym af hensyn til sin egen sikkerhed, havde sin 23-årige datter med på passagersædet i vognen, og de to blev hurtigt enige om at lukke taget og vinduerne.

»Vi var godt klar over, at der ville ske noget. 'Det her er ikke godt,' tænkte jeg.«

Gennem de seneste fem år har man i medierne kunnet læse, hvordan studentervogne er blevet angrebet af udefrakommende unge, der kaster med æg mod både vogn, studenter og chauffører.

Det havde denne chauffør også prøvet før, så da drengene begyndte at kaste æg op mod studenterne, steg han ud af bilen for at få dem til at stoppe. Det var her, han så, at drengene nu også havde barrikaderet vejen i modsatte ende, så studentervognen ikke kunne komme væk.

En af gerningsmændene, som chaufførens 23-årige datter nåede at tage et foto af inde fra vognen.

»Jeg vendte mig om mod en, der var i gang med at kaste et æg. Og det var i det sekund, jeg kunne mærke, at mit ben blev ramt. Det blev skudt væk under mig, så jeg faldt ned på knæ,« siger chaufføren, der de sidste tre år har kørt vognture med studenter for firmaet festlastbiler.dk.

Han troede først, at han var blevet ramt af et pistolskud både på grund af den måde, han faldt sammen på, og på grund af det store smæk, der lød, da han blev ramt.



Men han kunne ikke se noget blod.

Hans 23-årige datter stod foran vognen, mens han selv var bag den, da han blev beskudt.

Og datteren blev chokeret, da hun så sin far komme frem.

»Jeg kunne bare se min far komme løbende, mens han haltede. Han sagde, at han ikke vidste, hvad han var blevet ramt af,« siger datteren, der ligeledes ønsker at være anonym, da både hun og faren bor i nærområdet og er utrygge ved de drenge, der angreb dem.

Datteren, der nåede at tage billeder af nogle af drengene, ringede til politiet klokken 18.16, få minutter efter de var blevet angrebet.

Men ifølge både datteren og chaufføren ventede de 20 minutter, uden at politiet dukkede op.

Og da chaufføren ikke nænnede at ødelægge studenternes aften, besluttede han sig for at gennemføre turen trods smerter i benet.

Dagen efter tog han på skadestuen i Hillerød. Her kunne de konstatere en stor indre blødning i læggen på 10 gange 12 centimeter.

»Jeg har fået en støttestrømpe på nu for at undgå blodpropper. Og så skal jeg op til min egen læge, som skal vurdere, hvorvidt der skal opereres for at fjerne blødningen,« siger chaufføren.

De kunne have slået ham ihjel, hvis de havde ramt ham i hovedet Bengt Duus, ejer, festlastbiler.dk

Han er stadig ikke helt sikker på, hvad han er blevet ramt af. Men han har en ret klar teori om, at det har været en slangebøsse.

»Jeg er en stærk fyr, og jeg ville ikke kunne kaste en sten på den måde. Der var en enorm kraft bag,« siger chaufføren.

Han fortæller, at gerningsmændene var unge mænd af anden etnisk herkomst end dansk.

Ejeren af festlastbiler.dk, Bengt Duus, er rystet over det, hans chauffør var udsat for i weekenden.

»De kunne have slået ham ihjel, hvis de havde ramt ham i hovedet,« siger Bengt Duus.

Han har hørt, at folk med anden etnisk herkomst end dansk ser det som en tradition at kaste æg efter studenter. En måde at sige tillykke på.

»Men i det her tilfælde tror jeg, det var noget dominans. Det var jo et bagholdsangreb, der var ikke nogen på ladet, der kendte de her mennesker,« siger Bengt Duus.

Nordsjællands Politi bekræfter over for B.T., at de har en igangværende sag, hvor chaufføren er forurettet. Politiet kan ikke oplyse, hvorvidt man har fundet gerningsmændene eller er bekendt med deres identitet.

I år er der modtaget syv anmeldelser om æggekast mod studentervogne hos Københavns Vestegns Politi.

I Københavns Politi har der været seks sager med æggekast mod studentervogne i weekenden.

I Nordsjællands Politi er der kun den omtalte sag ved Farum Midtpunkt.