Torsdag blev en 10-årig dreng angrebet af tre rottweilere, hvor han efterfølgende blev bragt til sygehuset med betydelige skader.

Hændelsen skete i byen Rask Mølle vest for Horsens, da drengen passerede en boldbane, og hundene løb mod ham.

Drengen blev ifølge Sydøstjyllands Politi indlagt med otte bidemærker, og hundene skal nu aflives.

Episoden har sat sig dybt i hundenes ejer, Charlotte Frederiksen, der udtrykker at hun både er chokeret og ked af episoden. Derudover er hun også ked af, at hundene nu skal aflives. For hun beskriver sine hunde som søde og kærlige væsner, der er vant til børn og aldrig har gjort nogen fortræd.

»Jeg er dybt ked af det, der er sket og jeg ville ønske, jeg kunne spole tiden tilbage og kunne have forhindret episoden,« fortæller hun til B.T.

Hun understreger samtidig, at det var et uheld, at hundene ikke var i snor.

»Jeg havde ikke været ude at gå med dem fra morgenstunden, så omkring middag var de mega aktive i hovedet og ville rigtig gerne ud at gå.«

»Så vi beslutter at køre til boldbanen, hvor vi plejer at gå. Jeg tager de tre hundesnore og lægger dem i bagagerummet sammen med hundene, men da jeg åbner bagagerummet så løb de bare ud. Jeg plejer altid at kunne kalde dem til mig, men den dag kunne jeg ikke,« fortæller hun.

Hundene løber i stedet mod boldbanen, hvor drengen kommer gående med en plastikpose og sin skoletaske på ryggen.

»Han tager posen og slår ud efter den ene hund, formentlig fordi han bliver bange, som jeg selvfølgelig forstår, men hundene reagerer og ser fare, og det gør, at min ene hund angriber posen, mens den anden hopper op ad ham.«

Charlotte råber til hundene, at de skal stoppe, men de lystrer ikke. Ifølge hende bliver drengen ved med at slå ud efter hundene og basker med armene, hvilket får dem til at komme endnu mere op at køre.

»Jeg prøver at få drengen til at falde ned, og jeg siger, han skal stoppe med at skrige og baske med armene, og i stedet skal lægge sig ned, så jeg kan lægge mig henover ham.«

Det får Charlotte drengen til og kort efter falder hundene til ro og leger videre på græsplænen.

Charlotte får efterfølgende bragt drengen hen til et testcenter, der er i nærheden, hvor en sygeplejerske hjælper med at tilse drengen. Derudover beder hun nogen ringe efter en ambulance, ligesom hun får bragt hundene i snor og tilbage i bilen.

»Jeg ville virkelig ønske, at situationen ikke var eskaleret, som den gjorde, og jeg kunne have gjort så mange ting anderledes. Men man kan være så bagklog, og jeg kan ikke gøre det om,« fortæller hun.

Men at hundene nu er i politiets varetægt og nu skal aflives, er hun uforstående overfor og ekstremt ked af.

»Jeg kan godt forstå, jeg skal have en bøde, fordi jeg ikke kunne kalde mine hunde til mig. Der er en dreng, der er blevet bidt, hvilket på ingen måde er i orden, men jeg synes, det er synd for hundene, at de skal straffes så hårdt. Jeg er dybt ulykkelig over det og det samme er mine børn og mange andre i min omgangskreds.«

»Jeg havde i stedet set, at hundene blev bragt til en gård hver for sig, hvor der ikke var børn.«

For Charlotte har det været vigtigt at stå frem og fortælle hendes version af historien for at gøre opmærksom på, at der er tale om et uheld, hvor hendes hunde ikke har haft intention om at gøre skade på nogen. Derudover har hendes børn været kede af de reaktioner, der har været rundt omkring på nettet.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Sydøstjyllands Politi i forhold til drengens nuværende tilstand, men det har ikke været muligt før avisens deadline.