Politiet efterforsker stadig, om der er grundlag for at rejse sigtelse for menneskehandel mod vognmand.

26 udenlandske chauffører, der levede under kummerlige forhold i Padborg, er ofre for menneskehandel.

Det vurderer Center mod Menneskehandel, CMM, der har interviewet de 22 filippinske og fire srilankanske chauffører, som var ansat i vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport.

- Det er på baggrund af samtalerne med chaufførerne CMM's faglige vurdering, at der er indikationer på menneskehandel til stede i sagen, udtaler leder Trine Ingemansen fra CMM i pressemeddelelsen.

Vurderingen fra CMM, som hører under Socialstyrelsen, indgår nu i politiets efterforskning af sagen, skriver Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Det var Fagbladet 3F, der afslørede forholdene.

På flere billeder fra lejren i Padborg fik man indtrykket af kummerlige forhold, og samtidig kom det frem, at flere af de filippinske chaufførerne blev betalt helt ned til 15 kroner i timen.

Den 30. oktober gennemførte Udlændingekontrolafdelingen ved Syd- og Sønderjyllands Politi og Arbejdstilsynet en aktion mod lejren, hvor chaufførerne frivilligt fulgte med myndighederne for at fortælle om deres forhold.

Selv om CMM konkluderer, at chaufførerne har været udsat for menneskehandel, er det endnu ikke afgjort, om politiet rejser sigtelse i sagen.

De to myndigheders udgangspunkter er nemlig meget forskellige, skriver politiet i pressemeddelelsen.

For politiets vedkommende er der tale om efterforskning af en mulig overtrædelse af straffeloven, mens Center mod Menneskehandel arbejder ud fra definitionerne i FNs Palermoprotokol mod menneskehandel fra 2000, som Danmark tiltrådte i 2003.

Tirsdag erkendte vognmandsfirmaet Kurt Beier Transport, at man har behandlet sine chauffører for dårligt.

Administrerende direktør i firmaet Karsten Beier undskyldte tirsdag i et interview med DR Nyheder de tvivlsomme forhold, som flere af selskabets chauffører levede under i Padborg.

- Jeg vil meget gerne beklage de billeder, som er blevet vist og undskylde for det. Vores faciliteter har simpelthen ikke været i orden, sagde Karsten Beier til DR Nyheder.

/ritzau/