På Rigshospitalets Center for Seksuelle Overgreb møder den daglige leder, Hanne Baden Nielsen, ofte unge piger, som er blevet udnyttet seksuelt, mens de var fulde til en fest. Hun mener, at det er glædeligt, når sagerne ender i retten.

Sådan en sag følger B.T. i øjeblikket, da en gymnasieelev fra Rungsted Gymnasium er tiltalt for at have begået et sexovergreb på en klassekammerat, mens hun var beruset og sov.

»Vi ser sådan nogle sager hele tiden, og de er jo svære at bevise, og derfor vælger mange piger ikke at anmelde det. Det har derfor en vigtig signalværdi, når en sag som denne faktisk kommer for retten,« fortæller Hanne Baden Nielsen til B.T.

Hun forklarer, at det danske retssystem står med et kæmpe problem, når samfundet opfatter alkohol, fest og pigens påklædning som formildende omstændigheder for overgrebsmanden.

»Hvis sagen så kommer for retten, så bliver den tiltalte ofte frikendt, fordi domstolene tvivler på offeret og bevisførelsen. Når pigen var fuld og ikke sagde tydeligt fra, så ligger tvivlen hos hende.«

Rigtig mange har et socialt liv, som de gerne vil bibeholde, og derfor vil de ikke anmelde en fra deres omgangskreds Hanne Nielsen, leder ved Center for Seksuelle Overgreb, Rigshospitalet

I 2018 har Center for Seksuelle Overgreb indtil videre modtaget 480 akutte tilfælde om voldtægt og seksuelle overgreb.

Det er lige så mange tilfælde, som de havde i hele 2017, og det samlede tal for i år forventes derfor at blive betydeligt højere end tidligere år.

Desværre er det dog langt fra alle Rigshospitalets patienter, som har lyst til at anmelde deres overgrebsmand til politiet, fortæller Hanne Baden Nielsen.

»Ingen har lyst til at anmelde et overgreb eller en voldtægt for sjov, og der er meget på spil for de involverede. Rigtig mange har et socialt liv, som de gerne vil bibeholde, og derfor vil de ikke anmelde en fra deres omgangskreds.«

Seksuelle overgreb i Danmark 2,8 % af alle kvinder og 0,6 % af alle mænd angiver at have været udsat for seksuelle overgreb (som beføling, tvunget samleje eller forsøg herpå) inden for det seneste år.

Lidt over 2% af alle kvinder angiver at have været udsat for beføling inde for det seneste år, oftest af en fremmed, ven/bekendt eller partner.

Forekomsten af seksuelle overgreb mod kvinder er højst blandt unge kvinder mellem 16 og 24 år. Kilde: Vold og seksuelle krænkelser rapport 2018

Hanne Baden Nielsen siger, at det hidtil kun har været cirka halvdelen af ofrene, som har anmeldt overgrebet, men de nyeste tal for i år viser faktisk en lille stigning i anmeldelser, da 61 procent af ofrene har valgt at anmelde overgrebet til politiet.

Derfor mener Hanne Baden Nielsen også, at det er vigtigt, at politiet og retssystemet tager pigerne seriøst og behandler sagerne ordentligt.

»Det her er ikke en kritik af politiet, det er derimod et opråb til samfundet om at nedbryde nogle af de stereotype holdninger, der er i de her sager. Vi må stoppe med at antage, at pigerne var med på den seksuelle handling, bare fordi de var fulde og til fest.«

