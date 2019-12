Cecilie troede ikke sine egne øjne, da hun en dag i slutningen af 2017 modtog et brev fra den ekskæreste, der havde stukket hende 46 gange.

Hun havde været minutter fra at dø, og nu sad ekskæresten i fængsel.

Efterfølgende havde Cecilie fået adressebeskyttelse hos både kommunen og politiet, men alligevel lå der altså et brev fra den ene person, som hun bare ikke ville høre fra.

Og nu kan B.T. fortælle, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, efterforsker en politimand for at have lækket adressen.

Efter brevet fik Cecilie nemlig en mistanke, da hun blev bekendt med flere forskellige rygter:

En lokal politimand fra Amager skulle have en relation til en af ekskærestens veninder, og det var ham, der havde lækket adressen.

Cecilie var på det her tidspunkt - i begyndelsen af 2018 - meget påvirket af situationen, så moderen Lisbeth Danris kontaktede Københavns Politi og fremførte mistanken.

Hun blev fortalt, at politikredsen ville undersøge detaljerne nærmere, men hun hørte ikke noget, så fire måneder senere sendte hun et brev til daværende justitsminister Søren Pape Poulsen (K), der svarede tilbage, at Københavns Politi ville mødes med Lisbeth.

Brev fra Søren Pape Poulsen. Foto: Privatfoto Vis mere Brev fra Søren Pape Poulsen. Foto: Privatfoto

Til mødet fik moderen dog blot at vide, at Københavns Politi havde brug for, at Cecilie tog sagen i egen hånd.

Det havde Cecilie ikke overskud til, og politikredsen valgte ikke selv at indgive en anmeldelse til Den Uafhængige Politiklagemyndighed, som ellers kan efterforske potentielle strafbare forhold begået af politipersonale.

Men så gik B.T. ind i sagen og skrev i slutningen af november en række artikler om Cecilies forløb med politiet, og nu er en efterforskning af en politimand blevet iværksat.

»Vi har fået en anmeldelse ind på en politimand, der muligvis har videregivet fortrolige oplysninger. Sagen er under efterforskning, og der er en rimelig formodning om, at der er sket et strafbart forhold,« oplyser efterforskningschef i Den Uafhængige Politiklagemyndighed Niels Raasted til B.T.

Cecilie Danris blev stukket 46 gange af sin ekskæreste i maj 2017. Foto: Privatfoto Vis mere Cecilie Danris blev stukket 46 gange af sin ekskæreste i maj 2017. Foto: Privatfoto

Hos Københavns Politi erkender man, at der - igen - er sket en fejl i Cecilies sag, og at man derfor ikke fik sendt moderens brev til Den Uafhængige Politiklagemyndighed i sommeren 2018.

»Der er sket en meget beklagelig ekspeditionsfejl, der har betydet, at brevet ikke blev sendt til DUP ved modtagelse. Idet vi blev opmærksomme på fejlen, blev brevet straks sendt til DUP, som nu behandler klagen,« siger Rikke Laulund, stabschef i Københavns Politi.

Lækket af den beskyttede adresse er ikke det eneste i Cecilies sag, der har været genstand for kritik.

Hele tre gange oplevede den knivstukkede kvinde, at hun gennem bekendte fik besked om, at hendes ekskæreste ikke befandt sig i fængslet, men at han var på udgang.

Det er dog politiets pligt at underette ofre om sådanne udgange, men Københavns Politi oplyste i den forbindelse, at man beklageligvis havde »glemt« at tage kontakt til Cecilie.