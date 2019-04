TV-værten Cecilie Hother og hendes tidligere forretningspartner er endt i en strid, der ingen længe skal for retten.

Det var en succes, der på alle måder buldrede frem, da 40-årige Cecilie Hother og hendes partner, sygeplejersken Rie Jensen, åbnede den kosmetiske speciallægeklinik CeriX tilbage i 2016.

Men siden er der løbet meget vand under broen, og en række uoverensstemmelser om ejerforholdet har nu medført, at Københavns Byret skal danne rammen for de to parters næste møde.

Cecilie Hother har nemlig valgt at sagsøge Rie Jensens holdingselskab for brud på selskabsloven.

»Jeg er blevet tvunget til at sælge mit livsværk mod min vilje, så jeg føler mig selvfølgelig snydt og bedraget,« fortæller Cecilie Hother til B.T.

Sagens kerne er, ifølge Cecilie Hother, at Rie Jensen på en generalforsamling tilbage i december 2017 valgte at stemme for at sælge CeriX-klinikkerne til sit eget holdingselskab til en pris, der angiveligt var markant lavere end det, som selskaberne var værd ifølge en revisorvurdering.

Ligesom det ifølge Cecilie Hother også var lavere end den pris, hun havde budt for klinikkerne.

Forslaget gik igennem, fordi Rie Jensen med sine ejerandel på 70 procent af det selskab, der ejer Cerix-klinikkerne, kunne underkende Cecilie Hothers ejerandel på 30 procent.

Selskabslovens paragraf 108 'Der må på generalforsamlingen ikke træffes beslutning, som åbenbart er egnet til at skaffe visse kapitalejere eller andre en utilbørlig fordel på andre kapitalejeres eller kapitalselskabets bekostning.' Kilde: Retsinformation.dk

Ifølge Cecilie Hothers advokat, Eva Persson, er der tale om et brud på selskabslovens paragraf 108, hvis et holdingselskab sælger et datterselskab for billigt.

I bestemmelsen fastslås det, at man i et selskab ikke må træffe beslutninger, 'som er åbenbart egnet til at skaffe visse ejere en urimelig fordel på andre ejeres og/eller selskabets bekostning'.

»Det ligger så langt fra, hvad jeg selv kunne forestille mig at gøre. Det er ulovligt, og jeg synes, at jeg er blevet snydt for mit livsværk. Det var min fremtid, og det var dér, at jeg havde skabt noget for andre kvinder. Jeg har svært ved at forstå, at man kan gøre noget så groft ulovligt,« fortæller Cecilie Hother.

Siden har Rie Jensen ifølge Cecilie Hother minutiøst fulgt den forretningsplan, som de to havde lagt sammen.

Intet brud på loven

Rie Jensen bekræfter over for B.T., at hun i øjeblikket ligger i et juridisk slagsmål med Cecilie Hother, men afviser, at der på noget tidspunkt skulle være sket et brud på selskabsloven.

I en mail til B.T. skriver Rie Jensen, at generalforsamlingen i december 2017 forløb i overensstemmelse med selskabets vedtægter og ikke mindst selskabsloven.

'Faktum er, at 70% af selskabskapitalen stemte for, at anparterne skulle sælges, og 30% stemte mod. Dermed blev forslaget også vedtaget i overensstemmelse med vedtægterne og selskabsloven,' lyder det fra Rie Jensen, der samtidig afviser, at man har ført virksomheden videre efter den plan, som Cecilie Hother har været en del af.

'Det er faktuelt forkert.'

I mailen afviser Rie Jensen ligeledes, at prisen, hun betalte for CeriX-klinikkerne, skulle være lavere end vurderingen. Det var ifølge hende på baggrund af to forskellige statsautoriserede revisorers vurderinger, at prisen blev fastlagt.

Derfor mener Rie Jensen heller ikke, at hun, som Eva Persson påstår, har skaffet sig selv en 'urimelig fordel'.

'Da det hele er kørt efter bogen, gennem advokater og statsautoriserede revisorer, imødeser vi også denne sag med sindsro.'

Krise på krise

Sideløbende med sagen mod Rie Jensen og hendes holdingselskab er Cecilie Hother i færd med at gennemleve sit livs største krise.

I starten af marts måned mistede den populære tv-vært og hendes kæreste, Thomas Honoré, nemlig deres ufødte søn.

'Lørdag mistede vi vores elskede lille søn. Han nåede desværre ikke tid sammen med os, men det gør hverken kærligheden eller savnet til ham mindre. Vi vil nu bruge kræfterne på at bearbejde vores ubeskrivelige tab og sorg med vores nærmeste. Kæmpe tak til Rigets dygtige læger og jordemødre,' skrev Cecilie Hother på sin Instagram-profil i den forbindelse.

Siden har hun, kæresten Thomas Honoré og deres datter Ellinor forsøgt at bearbejde den sorg, som de alle går igennem, velvidende at familiens liv formentlig aldrig bliver det samme.

»Så man kan vist rolig sige, at det hele ramler for tiden,« fortæller Cecilie Hother til B.T.

I forbindelse med åbningen af den første CeriX-klinik tilbage i 2016, stod Cecilie Hother for første gang frem og fortalte, at hun lider af sygdommen PCO, der betyder, at hun blandt andet har kæmpet med skægvækst i ansigtet i mange år.

Sygdommen var en medvirkende årsag til, at Cecilie Hother valgte at åbne den første CeriX-klinik sammen med Rie Jensen, fordi hun håbede at kunne hjælpe andre kvinder med samme problem.