En ung mand på 19 år endte fredag aften med at drukne, efter han i sjov var blevet skubbet ned i en sø - men det viste sig, at han ikke kunne svømme.

En af dem, der så det ske, var Casper Arildslund. Det fortæller han til Fyens Stiftstidende.

Ifølge ham snakkede den 19-årige kort tid forinden med en veninde om, hvem der først skulle hoppe i vandet fra badebroen ved Davinde Sø sydøst for Odense, da en kammerat skubbede den 19-årige i vandet i sjov - uvidende om, at han ikke kunne svømme.

Der gik angiveligt omkring halvandet minut, mens de 19-årige lå og kæmpede i vandet, og hans veninde råbte, at han ikke kunne svømme, før flere kom løbende hen til stedet og sprang i vandet for at hjælpe ham - men på det tidspunkt var den unge mand forsvundet fra overfladen.

»I første omgang kan alle dem, der er sprunget i vandet, ikke finde ham. De leder i vandet, og til sidst får de ham op på badebroen,« fortæller Casper Arildslund til Fyens Stiftstidende.



Omkring otte hoppede ifølge vidnet i vandet for at redde den unge mand, mens Casper Arildslund ringede til alarmcentralen. Men på trods af hjertelungemassage og genoplivningsforsøg stod den 19-åriges liv ikke til at redde.

'Hændelsen er næsten så tragisk, som det kan være,' skrev Fyns Politi fredag aften om drukneulykken i en pressemeddelelse, som fortsatte:

'Der er forskellige vidneudsagn om, hvor længe den 19-årige lå i vandet, før det gik op for de øvrige, at han ikke kunne svømme. Det var de tilstedeværende, der bjærgede den 19-årige.'

Politiet modtog alarmopkaldet klokken 18.36.

»Da vi når frem, er han bjærget, og beredskabet prøver i lang tid at genoplive ham, men forgæves,« sagde vagtchef ved Fyns Politi, Lars Thede, til Ritzau fredag aften.

Den 19-årige mand boede i Odense, hvor han studerede.

Ingen af de implicerede var spirituspåvirkede.

De pårørende er blevet underrettet.