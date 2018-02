Sydøstjyllands Politi efterlyste tidligere på dagen den 36-årige Casper Mandrup Sommer.

Han er nu fundet død tæt på sin bopæl i Drejens øst for Kolding, oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Det sker efter en større efterforskning, hvor både en helikopter og Hjemmeværnet mandag var sat ind for at lede efter ham.

'Der er intet, der tyder på en forbrydelse', skriver politiet, der meddeler, at man ikke har yderligere oplysninger i sagen.

Casper Mandrup Sørensen blev sidst set på sin bopæl søndag aften ved 22.30-tiden. Familien kunne ikke få kontakt til ham og alarmerede derfor politiet.

'Der foreligger ingen oplysninger om, at savnede skulle være nedtrykt eller andet, hvorfor de samlede omstændighederne gør, at man frygter, der kan være tilstødt en ulykke,' skrev Sydøstjyllands Politi tidligere mandag i en pressemeddelelse.

Trods den intensiverede eftersøgning lykkedes det altså ikke at finde den savnede mand i live. Folk fra Hjemmeværnet var mandag ude for at kigge i skure, garager og andre steder, mens helikopteren primært er blevet brugt til at afsøge våd- og skovområder, oplyste vagtchefen hos politiet tidligere mandag. Samtidig bad politiet folk i området om at hjælpe ved for eksempel at kigge efter i udhuse og andre steder.