Da Carsten Belmark ville tilbringe en rolig stund ved sine svigerforældres gravsted fredag, fik han sig en kedelig overraskelse.

For lige dér, hvor han havde sat en stor lanterne gravet 40 centimeter ned i jorden, var der tomt. Helt tomt.

Nogen havde stjålet lanternen fra gravstedet ved Kirke Værløse Kirke.

»Julen er en af de højtider, hvor man mindes sine kære, og det har stor betydning for os. Det er ikke hver dag, at min hustru og jeg kommer ved gravstedet, så det gør det bare endnu værre, og jeg blev sgu så vred, da jeg opdagede det,« fortæller Carsten Belmark og tilføjer, at man har skulle træde på gravstedet for at fjerne lanternen.

Det en af disse lanterne, som pludselig var væk, da Carsten besøgte gravstedet fredag. Foto: Carsten Belmark Vis mere Det en af disse lanterne, som pludselig var væk, da Carsten besøgte gravstedet fredag. Foto: Carsten Belmark

Efter opdagelsen gik han rundt på kirkegården for at se, om lanternen kunne stå andre steder, men det var ikke tilfældet.

»Og den var gravet langt ned i jorden, så den kan ikke bare være blæst væk.«

Og desværre er det langt fra første gang, at Carsten Belmark og hustruen oplever, at nogen stjæler fra gravstedet. Det er nemlig fjerde gang, det sker, og tre af gangene er det sket ved juletid.

»For to år siden var det blomster, som vi havde i en slags holder, mens vi sidste år fik stjålet både en lampe med solceller og juleaften var det nogle store gravlys,« siger han og afviser ligeledes her, at genstandene kan være blevet taget af vinden.

»Og vi har været i kontakt med personalet på kirkegården, som fortæller, at de altså ikke har fjernet det og i øvrigt ville fortælle os, hvis de havde gjort det.«

Carsten Belmarks og hustruens oplevelse er desværre langt fra enestående. Tidligere på året kunne B.T. fortælle historien om Margit Nicolajsen, der fik stjålet blomster fra sin fars gravsted.

I den forbindelse kunne Grindsted Kirkegård oplyse, at tyveri fra gravsteder var et problem, som man døjede med.

»Ja, det er da et problem. Vi er blevet kontaktet af flere gravstedsejere, der har mistet noget. Problemet er, at der ikke er nogen, der kan se, hvad der sker, når vores personale er gået hjem,« oplyste Ritva Pedersen fra Grindsted Kirkegård.