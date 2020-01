Hvis du har benyttet dig af onlinetjenesten 'Canva', så skal du være ekstra påpasselig.

Tjenesten har sendt en e-mail, hvori det lyder, at omkring fire millioner konti samt adgangskoder er blevet dekrypteret og delt online.

Det anbefales, at man sikrer sig selv ved at ændre adgangskoderne til sine andre konti, hvis man har brugt samme adgangskode som til Canva.

'I maj 2019 stjal angriberne krypterede adgangskoder. Kryptering gør det svært at finde ud af adgangskoder, men det er ikke umuligt. Hackere kan bruge en række forskellige teknikker til at forsøge at bryde krypteringen, såsom at bruge mange kraftfulde computere til at teste tusindvis af tegnkombinationer pr. sekund i forhold til hvert krypteret kodeord. De kan se, når adgangskoder matcher og derefter gemme dem på listen,' lyder det blandt andet i e-mailen.

Hvis du har yderligere spørgsmål til sagen, kan du kontakte Canva på contact@canva.com.

Servicen undskylder samtidig over for sine mange brugere.

Canva blev grundlagt af blandt andet Melanie Perkins i 2012. Det er et onlineværktøj til grafisk design.

