»Vi var allesammen helt i chok. Vi sad og havde en stille og rolig aften, og så blev vi stormet på den måde.«

Sådan lyder det fra Camilla, der står bag videoen af et optrin mellem en politibetjent og en ung mand, der lørdag er blevet flittigt delt og diskuteret på sociale medier.

Dette er hendes udlægning af, hvad der skete i lejligheden forud, under og efter det 45 sekunder lange videoklip.

»Vi sidder seks mennesker i min kammerats lejlighed og snakker, hygger, får drinks og hører musik,« fortæller Camilla om det, der ifølge hende startede som en stille og rolig aften.

Hyggen fik dog en brat slutning, da det - omkring klokken 01.30 - pludselig ringede på døren.

»Det er to politibetjente, som fortæller, at naboerne har klaget over, at vi spiller for høj musik, og som derfor beder os om at skrue ned.«

Ifølge Camilla er det hende og en af hendes kammerater, der taler med de to politibetjente i døråbningen.

De siger, at de nok skal skrue ned, hvorefter de lukker døren, og går tilbage til stuen, hvor der angiveligt bliver skruet adskillige takker ned for musikken.

I stuen undrer de seks venner sig over, at naboerne ikke selv har banket på i stedet for at ringe til politiet, mens de kigger ud af vinduet, hvor de kan se, at betjentene er ved at forlade stedet.

Pludselig vender betjentene dog om og kommer tilbage til lejligheden, hvor de beder Camilla og hendes kammerater om at åbne op igen.

»Denne gang beder de ham, der bor i lejligheden, om at komme med ud i opgangen.«

»Resten af os undrer os over, hvorfor det er nødvendigt, og går hen til døren, for at finde ud af, hvad der foregår.«

Det er i dette øjeblik, Camilla hiver sin telefon frem og begynder at filme. Ifølge hende er det, man ser i videoen, hendes kammerat, der forsøger at få svar på det, de alle undrer sig over; hvad der foregår.

»Hvad er det for noget, det der?,« kan man høre den unge mand sige i videoen.

Efter en kort ordveksling, hvor betjenten blandt andet beder ham og de resterende personer i lejligheden om at holde sig væk og lade ham og hans kollega gøre deres arbejde i fred, opstår der et sammenstød mellem de to.

Et sammenstød, der resulterer i, at Camillas kammerat bliver trukket ud i opgangen, hvor han lægges ned på maven.

Videoen stopper kort efter, at den anden betjent, der er til stede, beder Camilla og hendes kammerater om at blande sig uden om, inden døren lukkes i.

Ifølge Camilla stoppede episoden dog ikke her. I stedet blev døren åbnet igen, hvilket angiveligt fik den mandlige betjent til at tage sin peberspray frem og rette den mod Camilla samt to andre, der alle stod i døråbningen.

»Jeg står lige i sigte, så jeg bliver ramt i ansigtet og kan ikke se noget i en halv time,« siger hun.

I mellemtiden er yderligere tre patruljevogne og syv til ni betjente ifølge Camilla blevet kaldt ud til adressen. De begynder en efter en at fjerne alle gæster fra lejligheden, får festen lukket ned og forlader til sidst stedet.

Selvom Camilla og hendes venner var hovedpersoner i episoden, har de fortsat svært ved at forstå, hvad der gik galt - hvorfor situationen eskalerede.

»De bad os jo bare om at skrue ned, og det gjorde vi, så jeg ved ikke, hvorfor de kom op igen? Jeg ved ikke, om det var fordi vinduet var lidt åbent. Jeg ved ikke, om de har følt sig truet, fordi vi pludselig stod fire i gangen og var nysgerrige?«

Hun mener på intet tidspunkt, at hverken hun eller hendes venner var provokerende over for de to betjente.

»Der var ingenting. Det er det, vi er helt i chok over. Ingen af os var aggressive eller provokerende. Ingen af os var voldelige. Vi undrede os bare over, hvorfor vores ven blev taget ud i opgangen.«

Københavns Politi er bekendt med, at der på sociale medier florerer en video med en af vores betjente. Vi er nu ved at undersøge, hvad der præcis er sket, herunder også hvad der er gået forud. Vi har ikke yderligere pt. #politidk — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) April 25, 2020

Camilla fortæller, at hun er i kontakt med en advokat for at finde ud af, hvordan hun kan gå videre med sagen, mens hendes kammerater har valgt ikke at gøre yderligere. Camilla har ikke ønsket at stå frem med efternavn, men hendes fulde navn er naturligvis B.T. bekendt.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, der bekræfter, at det er en betjent fra deres politikreds, der optræder i videoen.

»Vi er bekendt med, at videoen eksisterer, og vi er igang med at undersøge, hvad der er sket - herunder hvad der er gået forud. Vi skal snakke med de pågældende betjente og høre deres forklaring, fordi der kan sagtens være en fornuftig forklaring,« siger vicepolitiinspektør Jesper Bangsgaard.

Han ønsker ikke at svare på, hvorvidt betjentene fortsat er på arbejde, mens sagen undersøges.